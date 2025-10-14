Ante el reclamo por aumentos, Hissa ofrece préstamos y descuentos a los municipales

En medio de los reclamos por aumento de sueldos, el intendente de San Luis, Gastón Hissa, presentó este lunes un paquete de beneficios financieros para los empleados municipales, a partir de un convenio con el Banco Supervielle.

La propuesta incluye un préstamo equivalente a un sueldo, a tasa 0%, en 12 cuotas, además de descuentos en bares, supermercados y combustibles, y facilidades de pago en turismo y productos para el hogar.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es el beneficio para Transpuntano, con boletos gratuitos si se paga desde el celular, aunque con topes por tarjeta.

Sin embargo, entre los trabajadores municipales el anuncio fue recibido con cautela.

El paquete incluye además descuentos del 25% en el Mercado Municipal los martes, 30% en supermercados, 20% en combustibles los sábados y hasta nueve cuotas sin interés en distintos rubros de hogar.

Así el intendente asume que los empleados municipales no perciben lo suficiente y la solución es prestarles un sueldo más sin cobrarles interés. Pero el conflicto de fondo —la pérdida de poder adquisitivo del salario— sigue sin respuesta concreta.