Santiago Lusquiños aclara sobre la "profanación" de la tumba de Luis Lusquiños

El silencio institucional volvió a encender la polémica en San Luis. Este sábado se concretó la exhumación de los restos de Luis Lusquiños, figura central del peronismo puntano y exdiputado nacional, cuyo cuerpo descansaba en el cementerio de Terrazas del Portezuelo. La intervención, realizada sin anuncio previo ni presencia de autoridades, provocó una fuerte reacción política.

En las primeras horas del día, el hecho fue señalado públicamente como una “profanación”, ante la falta de explicaciones oficiales y la ausencia de dirigentes en el lugar. Horas más tarde, Santiago Lusquiños, uno de los hijos del exfuncionario, confirmó a El Diario de la República que él había autorizado la exhumación, buscando poner fin a las versiones cruzadas que circularon durante toda la jornada.

Por tratarse de una personalidad ilustre y dado que sus restos se encontraban en un cementerio oficial, el tratamiento del hecho generó malestar dentro del peronismo provincial, que ahora lo define como una “profanación política”. “El Gobierno, tan rápido para desmentir versiones, no tuvo la sensibilidad ni la creatividad institucional para encabezar un acto de respeto hacia un dirigente querido por el pueblo puntano”, señalaron desde distintos espacios justicialistas.

Luis Lusquiños fue un hombre de Estado, con una extensa trayectoria política y un rol clave en la estructura del justicialismo local. Ocupó cargos electivos, fue diputado nacional e incluso ministro durante la gestión de Claudio Poggi, actual gobernador.

Desde la militancia apuntan a que no se permitió a correligionarios ni compañeros políticos participar de una ceremonia pública que honrara su memoria. Muchos consideran el hecho un gesto de desprecio político hacia una figura que dejó huella en la historia reciente de San Luis.