¿Principio del fin de la SUBE?: el impacto del pago con tarjeta de crédito

Los medios de pago fluctúan de la mano con los avances tecnológicos. Foto: NA.

La forma en que los argentinos pagan su pasaje en el transporte público está experimentando una revolución. La tradicional tarjeta SUBE, que por años fue la única llave de acceso a colectivos y subtes, ahora comparte espacio con las tarjetas de crédito, débito, prepagas y dispositivos con tecnología contactless (sin contacto).



Esta apertura a los multipagos ha generado una pregunta recurrente: ¿significa esto el comienzo del fin de la SUBE?



La expansión de los multipagos: más opciones, más comodidad



Desde hace un tiempo, en varias líneas de colectivo y en la red de subtes de Buenos Aires, ya es posible acercar una tarjeta bancaria al validador (similar a como se hace con la SUBE) y pagar el viaje al instante.



¿Qué medios de pago se sumaron?



El sistema de pagos abiertos impulsado por el gobierno nacional permite utilizar:



Tarjetas de Crédito, Débito y Prepago Contactless: principalmente de las marcas Visa y Mastercard. Simplemente se acercan al lector.

Celulares y Relojes Inteligentes (NFC): Si tienen una tarjeta bancaria asociada a una billetera virtual compatible (Google Pay, Apple Pay, MODO), se puede pagar sin contacto.



Códigos QR: generados a través de billeteras digitales específicas (como la app SUBE o BNA+), aunque su implementación es progresiva.

Esta modernización, que ya está presente en colectivos y subtes de CABA y AMBA, así como en varias ciudades del interior (Córdoba, Mendoza, Neuquén, Jujuy, entre otras), elimina la necesidad de recargar saldo y agiliza el ascenso de pasajeros.



La SUBE no desaparece: el factor clave de la tarifa social



A pesar de la popularidad y la comodidad de los nuevos métodos, la respuesta inmediata es NO, la tarjeta SUBE no está destinada a desaparecer en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en un elemento crucial que los pagos bancarios aún no replican completamente: los beneficios y subsidios sociales.



El rol insustituible de la SUBE



Actualmente, la SUBE mantiene la exclusividad en la aplicación de dos beneficios fundamentales:



Tarifa Social Federal (TSF): Este descuento, destinado a jubilados y pensionados, ex-combatientes de Malvinas, beneficiarios de la AUH, Progresar, Monotributo Social y otros grupos vulnerables, se aplica únicamente a través de la SUBE registrada. Es un beneficio vital para millones de argentinos.



Red SUBE: El sistema de descuento por combinación de viajes (se paga el 50% del segundo pasaje y el 75% del tercero, dentro de un lapso de tiempo) es otra ventaja que sigue asociada exclusivamente al uso de la tarjeta SUBE registrada.



Mientras el sistema de pagos abiertos no incorpore de manera efectiva y masiva la posibilidad de aplicar estos subsidios de forma individual a las tarjetas bancarias, la SUBE sigue siendo esencial para los pasajeros que dependen de estos beneficios para acceder al transporte.



¿Cuál es el Escenario Futuro? Convivencia y Evolución



El panorama más probable no es la "muerte" de la SUBE, sino un futuro de convivencia y complementariedad entre los distintos medios de pago.



La tendencia apunta a un sistema de transporte más flexible y moderno, donde el usuario tendrá la libertad de elegir cómo pagar, pero donde la SUBE mantendrá un rol central como vehículo de las políticas sociales y de subsidio del Estado.



NA.