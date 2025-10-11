  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Sabado 11 de Octubre de 2025

Córdoba

Infierno en las Altas Cumbres: feroz incendio arrasó 800 hectáreas y quemó unos 15 coches

Bomberos de al menos 12 cuarteles, efectuaron un complejo trabajo para combatir las llamas. Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos, dificultaron el escenario.

Por redacción
| Hace 1 hora
El fuego dejó un saldo importante de daños materiales y en el entorno natural. Foto: Cadena 3.

Un incendio de amplias dimensiones se desató este viernes en las Altas Cumbres (Córdoba), en el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Según los datos oficiales, el foco ígneo inició cuando un auto se prendió fuego; ese hecho fue desatando más llamas, que se propagaron rápidamente hacia el parque. Los altos pastizales de fácil combustión, el calor, la baja humedad y los vientos, complicaron el panorama. Aseguran que alrededor de 800 hectáreas fueron afectadas y se quemaron unos 15 coches. 

 

 

Detalles claves

 


Más de 100 personas tuvieron que ser evacuadas. Pidieron a la gente no visitar el área, por el peligro de la situación más reciente. Según detallaron las autoridades, el fuego continuaba activo durante la madrugada del sábado, con lo cual, los Bomberos concretaron un trabajo incansable. 

 

 

Las llamas generaron un verdadero infierno. Foto: NA.

 


Al mismo tiempo, se requirió el uso de cinco aviones hidrantes (tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego).

 


En la zona, desplegaron acciones brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de al menos 12 cuarteles, entre ellos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza. Además hay un grupo de agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

 


Por otra parte, y además de Córdoba, hay otras provincias en riesgo de incendios forestales, como Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Corrientes y Formosa.

 


NA/El Doce/Infobae/Redacción. 
 

 

