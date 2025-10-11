  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Sabado 11 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Sabado 11 de Octubre de 2025

EN VIVO

Fuertes sospechas

Cuestionan a Petri por la posible venta de 13.000 hectáreas del Ejército en Córdoba

Ya solicitaron un pedido de informes en el Congreso. Se suman las críticas a su gestión, que acumula señalamientos por la caída de la obra social militar, vínculos con contrataciones bajo investigación judicial, entre otros.

Por redacción
| Hace 3 horas
Luis Petri no deja de sumar críticas a su desempeño. Foto: NA.

El ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente en el centro de la escena, al ser cuestionado sobre un proyecto que implicaría la venta de unas 13.000 hectáreas en la zona de La Calera, una localidad ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

 

 

La probable venta de esos terrenos, en una zona codiciada por el negocio inmobiliario, ya originó un pedido de explicaciones en el Congreso, presentado por el diputado Oscar Agost Carreño, del PRO.

 

 

 

Se trata de un área de alto valor inmobiliario, rodeada de barrios privados y emprendimientos de lujo, que podría convertirse en un negocio muy rentable para el sector privado.

 

 

La operación, nunca formalizada, suma más dudas sobre la gestión de Petri, quien ya es cuestionado por el derrumbe de la obra social militar, vínculos con contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado por Mendoza.

 

 

NA.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo