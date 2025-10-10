  • Nuestras redes
31°SAN LUIS - Viernes 10 de Octubre de 2025

31°SAN LUIS - Viernes 10 de Octubre de 2025

Accidente sin heridos

Volcó un camión en la ruta 147 durante la madrugada: el conductor salió ileso

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 826, cerca de la rotonda con Pescadores. El chofer, un hombre mayor de edad, fue asistido por una ambulancia y no presentó lesiones.

Por redacción
| Hace 1 hora


En horas de la madrugada de este viernes 10 de octubre, personal del Departamento de Seguridad Vial Uno intervino en un accidente ocurrido sobre la ruta nacional 147, a la altura del kilómetro 826.

 

El hecho fue reportado a las 3:24 por la Oficina de Covial, que informó sobre el vuelco de un camión y solicitó el corte preventivo en la rotonda de las rutas 147 y Pescadores.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un camión Chevrolet modelo 16-220, dominio DNH 104, de color blanco, había volcado sobre la carpeta asfáltica, mientras que el acoplado, marca Hermann y de color rojo, quedó detenido en la banquina. El vehículo circulaba en sentido este-oeste.

 

En el sitio ya se encontraba personal de la Comisaría de San Gerónimo, quienes informaron que una ambulancia había asistido previamente al conductor, un hombre mayor de edad, sin constatar lesiones. Posteriormente, se le practicó la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

 

Otro móvil policial colaboró en el ordenamiento del tránsito, mientras una grúa realizó las tareas de remoción y despeje total de la calzada.

 

