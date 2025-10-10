  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Viernes 10 de Octubre de 2025

Por orden judicial

Allanaron dos viviendas en Carpintería por una causa de abuso sexual

En una de las propiedades secuestraron dispositivos electrónicos que fueron puestos a disposición del juez Coppola.

Por redacción
| Hace 2 horas

Este jueves, con mucha atención los vecinos de Carpintería (Departamento Junín) siguieron dos procedimientos que se llevaron a cabo por una investigación judicial de abuso sexual.

 

Se inspeccionaron dos propiedades, una ubicada en calle Bicentenario y la otra en el barrio Los Balcones.

 

El juez de Garantía N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Damián Coppola ordenó el operativo que estuvo a cargo de los efectivos del Departamento de Investigaciones Villa de Merlo y en el primero de los domicilios el resultado fue positivo, según consignó la vocería oficial de la fuerza de seguridad.

 

Los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares iPhone, una notebook marca Asus, una placa de PC y un pendrive que quedaron a disposición de la Justicia provincial.

 

Como fue muy reducida la información que se dio del operativo, se desconoce si hubo detenidos.

 

