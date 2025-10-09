Las llamas devoraron un auto en plena calle 9 de Julio

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando el conductor —que viajaba solo— advirtió humo saliendo del capot y alcanzó a detenerse antes de que el auto quedara envuelto en fuego.



Vecinos dieron aviso de inmediato al 911, y en cuestión de minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios “El Fortín” llegó al lugar. A pesar del rápido accionar, el vehículo quedó totalmente destruido.



El conductor resultó ileso y se retiró por sus propios medios, aunque visiblemente conmocionado por lo ocurrido. Las causas del incendio son materia de investigación, aunque se presume que habría comenzado por un desperfecto eléctrico.

