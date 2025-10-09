Las llamas devoraron un auto en plena calle 9 de Julio
Un vehículo se prendió fuego este jueves en la calle 9 de Julio al 800, pasando Necochea. Bomberos Voluntarios “El Fortín” trabajaron rápidamente para sofocar las llamas, pero el fuego consumió el rodado por completo.
El hecho ocurrió durante la tarde, cuando el conductor —que viajaba solo— advirtió humo saliendo del capot y alcanzó a detenerse antes de que el auto quedara envuelto en fuego.
Vecinos dieron aviso de inmediato al 911, y en cuestión de minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios “El Fortín” llegó al lugar. A pesar del rápido accionar, el vehículo quedó totalmente destruido.
El conductor resultó ileso y se retiró por sus propios medios, aunque visiblemente conmocionado por lo ocurrido. Las causas del incendio son materia de investigación, aunque se presume que habría comenzado por un desperfecto eléctrico.
