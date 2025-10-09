Le prendió fuego a la casa con todo adentro y atacó a su cuñada: seguirá detenido

Un violento episodio conmocionó al barrio Eva Perón 1 de Villa Mercedes este miércoles por la mañana. Un hombre de 32 años habría incendiado la vivienda en la que convivía con su mujer y su hijo de 8 años, luego de amenazarla con prender fuego la casa si no regresaba con vino y drogas.

Según la investigación de la fiscalía, el acusado inició el fuego con un encendedor en la cama matrimonial y las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo por completo los muebles y pertenencias familiares. Minutos antes, la mujer había salido junto al niño para asistir a un turno médico.

Pero la violencia no terminó allí. Después del incendio, el hombre se dirigió hasta la casa de sus suegros, en la calle Juan B. Justo, donde atacó a su cuñada con un golpe de puño, la amenazó y robó un parlante antes de escapar en un remis junto a su hijo. Fue detenido poco después en la vivienda de su madre, tras un operativo policial.

El Ministerio Público Fiscal le imputó los delitos de coacción, incendio, violación de domicilio, amenazas, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y hurto simple. La fiscalía solicitó la prisión preventiva, argumentando el peligro para la víctima y su entorno, así como el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La Defensora de Niñez acompañó el pedido de mantener al acusado detenido, mientras que la defensa oficial solicitó una prórroga de detención por cinco días. El juez de Garantía Nº 1, Alfredo Cuello, accedió a esa prórroga y fijó una nueva audiencia para el martes 14 de octubre, donde se resolverá su situación procesal.

También se ordenó la realización de una Cámara Gesell para obtener el testimonio del niño, hijo del imputado y de la denunciante.

