“Reconozco en la mirada de cada puntano sus dolores frente al gobierno de Milei”

Los candidatos a diputados nacionales del justicialismo Jorge “Gato” Fernández y Gloria Petrino recorrieron diferentes puntos de la ciudad de San Luis. Dialogaron con vecinos de los barrios: Estrella de sur, Jacaranda, 9 de julio y Puertas del Sol. “Defender San Luis es escuchar y trabajar juntos por un futuro que incluya a todos”, expresó en una de las charlas el exintendente de Tilisarao.

“Nosotros vamos a defender San Luis en el congreso nacional, sus recursos, su educación, la salud y el trabajo digno. Eso es lo que recogemos en el contacto directo con la gente en cada lugar que visitamos”, agregó.

El impacto negativo de crueldad de la política económica y financiera del gobierno nacional en materia de análisis en cada conversación: “Reconozco en la mirada de cada persona con la que dialogo, sus dolores, su desesperanza, su agotamiento, frente a un modelo económico inaceptable del gobierno de Milei, que atenta contra los más vulnerables”, manifestó y añadió: “La única forma de empezar a revertir esta realidad es votar al Frente Justicialista el próximo 26 de octubre.