Gato Fernández: “La obra pública dinamiza la economía local de una manera impresionante”

Jorge Gato Fernández valoró lo que motoriza la obra pública como generadora de fuentes de trabajo y lo que dinamiza en las actividades comerciales e industriales. Lo hizo durante un recorrido que hizo este miércoles junto al intendente Alfredo Domínguez, dos obras trascendentales para Justo Daract; el balneario municipal y el centro cultural y administrativo de la localidad.

Allí el candidato a diputado nacional del Frente Justicialista como lo viene haciendo a lo largo de la campaña mantuvo un diálogo directo con vecinos y dirigentes. “El contacto directo con la gente es insustituible” remarcó “Gato” Fernández

“Villa Mercedes siempre nos recibe con mucho cariño”

Tras la agenda en Justo Daract, el aspirante a ingresar al Congreso Nacional ser trasladó a Villa Mercedes.

“Hoy fue una tarde llena de charlas, encuentros y abrazos en los barrios Campaña del Desierto e Hipólito Yrigoyen de Villa Mercedes. Seguimos recorriendo las calles, escuchando y haciendo llegar nuestro mensaje de esperanza. Una Argentina y un San Luis diferentes son posibles”, reflexionó.



Durante las caminatas estuvo acompañado por su compañera de lista, Blanca Pereyra, por el histórico dirigente Juveín Quiroga y Daniel Dessotti, entre otros.