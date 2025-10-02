  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Jueves 02 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Jueves 02 de Octubre de 2025

EN VIVO

Cuenta regresiva para el 26 de octubre

Gato Fernández: “La obra pública dinamiza la economía local de una manera impresionante”

El candidato a diputado nacional por el justicialismo visitó obras en Justo Daract y después se reunió con vecinos de Villa Mercedes.

Por redacción
| Hace 3 horas

Jorge Gato Fernández valoró lo que motoriza la obra pública como generadora de fuentes de trabajo y lo que dinamiza en las actividades comerciales e industriales. Lo hizo durante un recorrido que hizo este miércoles junto al intendente Alfredo Domínguez, dos obras trascendentales para Justo Daract; el balneario municipal y el centro cultural y administrativo de la localidad.

 

 

Allí el candidato a diputado nacional del Frente Justicialista como lo viene haciendo a lo largo de la campaña mantuvo un diálogo directo con vecinos y dirigentes. “El contacto directo con la gente es insustituible” remarcó “Gato” Fernández

 

 

“Villa Mercedes siempre nos recibe con mucho cariño”

 

Tras la agenda en Justo Daract, el aspirante a ingresar al Congreso Nacional ser trasladó a Villa Mercedes. 
“Hoy fue una tarde llena de charlas, encuentros y abrazos en los barrios Campaña del Desierto e Hipólito Yrigoyen de Villa Mercedes. Seguimos recorriendo las calles, escuchando y haciendo llegar nuestro mensaje de esperanza. Una Argentina y un San Luis diferentes son posibles”, reflexionó.

 


Durante las caminatas estuvo acompañado por su compañera de lista, Blanca Pereyra, por el histórico dirigente Juveín Quiroga y Daniel Dessotti, entre otros.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo