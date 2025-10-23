Críticas al ajuste y a la obediencia a Milei: "Quiero defender a San Luis en el Congreso"

"Vamos a defender los derechos de los trabajadores", se comprometió Gato Fernández en una reunión con representantes gremiales.

En el tramo final de la campaña, el candidato a diputado nacional por la lista 504 del Frente Justicia aseguró que “San Luis se convirtió en el mejor alumno del gobierno nacional” y que el ajuste “se ejecuta con una motosierra sobre los sectores más débiles”. Durante una entrevista en FM Lafinur, el postulante repasó lo que recogió en su recorrida por los departamentos y describió “una provincia empobrecida, donde el jubilado come una vez al día y el comerciante vende la camioneta para pagar deudas”.

“El docente puntano perdió el 40 por ciento de su poder adquisitivo, los obreros están suspendidos y los jubilados destinan todo el haber a luz, gas y medicamentos”, sostuvo, y agregó que “64 mil personas cobran la mínima, sin posibilidad de recreación ni consumo básico”.

También apuntó contra la administración de Claudio Poggi: “El gobernador se llena los bolsillos y el Poder Judicial está asfixiado; son los peores pagos del país. Hablan de autonomía mientras ahogan a la Justicia”.

Para el candidato, la falta de expectativas y la recesión “deterioraron el tejido social” y “la inseguridad se multiplica porque la gente sale a la calle con enojo, con hambre y sin futuro”. Rechazó el discurso del equilibrio fiscal oficialista: “Ese equilibrio se logra con lápiz rojo, cortando por donde más duele: discapacitados, jubilados y trabajadores”.

Aseguró que el 26 de octubre “será una oportunidad para reflexionar y ponerle un límite al poder”. Y cerró con una promesa de diálogo: “Voy al Congreso a hablar, no a gritar; hay que construir un país serio, sin pendular entre extremos y sin negocios entre primos y funcionarios”.

"Gato" Fernández cumplió durante el jueves una amplia actividad no solo en San Luis sino que también en Villa Mercedes.

En la ciudad de la famosa "Calle Angosta" se reunió con representantes gremiales y se comprometió a "defender los derechos de los trabajadores".

Luego, con su mensaje de optimismo y de esperanza de que "una Argentina es posible" en base al diálogo y sin la cruel y destructiva motosierra, participó de un acto de homenaje al Día de la Madre" que se llevó a cabo en la sede del gremio ASIMRA organizado por el equipo de colaboradores del secretario general y diputado provincial Walter Aguilar.