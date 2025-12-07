Lucía Juárez, subcampeona nacional: "Salí a dar todo por mi hija"

Otra enorme performance en un campeonato nacional tuvo la puntana Lucía Juárez, quien salió segunda en los 10 kilómetros en el torne que cerró el año en Santiago del Estero.

Lucía es una de las grandes exponentes del atletismo en la provincia y ratificó su gran momento al subir al podio detrás de la local Nélida Peñaflor, la nueva campeona argentina.

Visiblemente emocionada, apenas terminó la exigente carrera la corredora de El Lince agradeció a sus entrenadores, a su familia y, fundamentalmente a su hija, a quien tuvo que dejar en San Luis. “Este viaje lo tuve que hacer sola y me costó un montón estar tres días lejos de ella”, sostuvo la atleta.

Sin embargo, la presencia de la nena iluminó el camino de la corredora en plena carrera a tal punto que completó la distancia en 35 minutos con 8 segundos. “Salí a dar todo por mi hija, corrí por ella”, sostuvo Lucía.



El tercer puesto fue para la bonaerense Sandra Gómez, quien usó 35.36 para cerrar su recorrido.