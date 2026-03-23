Se lesionó Balerdi, es baja para los amistosos y una duda para el futuro

Por una lesión, el villamercedino Leonardo Balerdi quedó desafectado de la Selección Argentina que disputará los últimos dos amistosos antes del Mundial. La deserción del defensor enciende las alarmas de cara a la participación en el torneo.

Para reemplazarlo, Lionel Scaloni llamó de urgencia a Lucas Martínez Quarta, quien viene de jugar el domingo con River y tendrá la chance de regresar a la selección para los amistosos ante Mauritania y Zambia.

La decersión del zaguero se produjo por una lesión ocasionada en el partido que el domingo jugó con el Olympique de Marsella. El conjunto de Balerdi perdió de local por 2 a 1.

Si bien no se informó el tipo de lesión que padeció el ex Boca Juniors, la ausencia en la convocatoria podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo, uno de los objetivos que Leonardo tiene para este año.