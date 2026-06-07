Dos puntanas son semifinalistas del premio "Docentes que inspiran"

Dos profesoras puntanas están entre las semifinalistas del Premio “Docentes que inspiran”, una iniciativa que destaca a los maestros que hicieron que sus alumnos crecieran tanto adentro como afuera del aula. En total, en esa instancia quedaron 24 trbajadores de las aulas de todo el país.

Elina Leonhart, de El Trapiche, y Romina Ortiz, de San Luis, son las puntanas que todavía están en camino para obtener el premio.

Elina dicta clases de Geografía en el nivel secundario, en el Centro Educativo N°5 Senador Alfredo Bertín; en tanto que Romia es profesora de Estadística en el Centro Educativo Causay.

Tras la primera elección hecha por un comité formado por miembros de la Fundación Varkey que eligió a los 24 de entre 2.500 postulaciones de todo el país, ahora habrá un segundo recorte que dejará seis docentes inspiradores.

Los semifinalistas representan a 12 provincias y trabajan en niveles y contextos muy distintos. Hay dos de nivel inicial, cinco de primaria y 17 en secundaria. Quince son mujeres y diez están en centros urbanos y nueve en zonas rurales.

Buenos Aires es la provincia donde más candidatos hay: 4. Salta y Córdoba aportan tres; Chaco, Misiones, San Luis y Santa Fe, dos; y Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán, uno.