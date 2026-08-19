Final feliz, abrazo esperado y la activa participación de la población

Las horas de angustia pasaron y Nancy Aitana ya está con su familia luego de permanecer siete horas perdida y de generar una inusual reacción de la población de toda la provincia que con el simple hecho de subir una foto en el estado de Whats app o en sus redes sociales colaboró con una búsqueda que tuvo un final feliz.

De esa manera, la ciudadanía tomó conciencia y participó de una intensa red de rastreo que permitió, en los primeros minutos del miércoles 19 de agosto, encontrar a la nena de tres años cuyo rostro y pijama colorido se había replicado en todos lados. Estaba en una casita, cerca de su precaria vivienda, donde nadie había buscado, durmiendo.

Dicen los investigadores que las primeras horas de búsqueda son las más importantes en un operativo de este tipo, pero la participación de la gente desde sus hogares, teléfonos y computadoras, posiblemente a cientos de kilómetros de la zona 0, se hizo notar como nunca antes. El recuerdo todavía doloroso de la desaparición de Guadalupe Lucero provocó una reacción inmediata que la población no tuvo hace cinco años.

Nancy estaba en una construcción muy cerca de la suya, donde había llegado por sus propios medios y donde por seis horas nadie atinó a buscar a pesar que de los comandantes del operativo habían observado las cámaras de algunas fábricas y determinaron que la nena no había salido de la zona del parque Industrial Norte.

La premisa policial, entonces, fue concentrar la búsqueda en derredor de la propiedad que hace las veces de vivienda. Los oficiales ingresaron con perros de rastreo y alrededor de 100 policías con linternas deambularon por la zona hasta que uno de los canes especialmente entrenados encontró a la nena, que llorando fue tomada por una mujer policía que se la llevó a los brazos de la ministra Nancy Sosa.

La nena estaba durmiendo, probablemente como efecto de una medicación que le habían dado en un centro de salud al que su madre la llevó horas antes de su desaparición, porque tenía fiebre.

Los organismos de seguridad también realizaron su propia red aunque sin la premura que la gente demostró al subir de inmediato el rostro de la nena. Pasadas las 22, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía e hizo circular la foto de la menor en todo el país; en tanto que los estamentos provinciales estuvieron un poco más aletargados y no brindaron información concreta sino hasta que la nena fue hallada.

Hubo aplausos, risas y celebraciones entre los oficiales, especialmente entre el personal femenino. Y aunque la postura de la ministra se pareció más a una necesidad de mostrarse heroica y suficiente ante una situación que la había sobrepasado, la alegría por el hallazgo fue superior a cualquier cargo y jerarquía.