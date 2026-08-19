Hallaron con vida a la pequeña de 3 años
Tras varias horas de tensión y expectativa, confirmaron que fue encontrada la nena que era buscada en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
El subjefe de la Policía de San Luis, comisario Néstor Miranda, le adelantó a la prensa que Nancy Aitana Isabela Ibarra, fue encontrada sana y salva y que ahora está siendo revisada por un equipo sanitario.
De esta forma, se concluyó con el intenso operativo que se montó pasadas las 18:00 de este martes.
Se informó que la nena desapareció mientras jugaba con sus hermanitos en una vivienda situada en el Parque Industrial Norte de San Luis, a poca distancia de una fábrica abandonada.
La Fiscal Antonella Córdoba también confirmó que apareció la niña y que ya se reencontró con su madre
Ampliaremos.
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