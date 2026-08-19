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Misterioso caso

Hallaron con vida a la pequeña de 3 años

Tras varias horas de tensión y expectativa, confirmaron que fue encontrada la nena que era buscada en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

Por redacción
| Hace 1 hora

El subjefe de la Policía de San Luis, comisario Néstor Miranda, le adelantó a la prensa que Nancy Aitana Isabela Ibarra, fue encontrada sana y salva y que ahora está siendo revisada por un equipo sanitario.

 

De esta forma, se concluyó con el intenso operativo que se montó pasadas las 18:00 de este martes.

 

Se informó que la nena desapareció mientras jugaba con sus hermanitos en una vivienda situada en el Parque Industrial Norte de San Luis, a poca distancia de una fábrica abandonada.

 

La Fiscal  Antonella Córdoba también confirmó que apareció la niña y que ya se reencontró con su madre

 

 

Ampliaremos.

 

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