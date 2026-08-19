Hallaron con vida a la pequeña de 3 años

El subjefe de la Policía de San Luis, comisario Néstor Miranda, le adelantó a la prensa que Nancy Aitana Isabela Ibarra, fue encontrada sana y salva y que ahora está siendo revisada por un equipo sanitario.

De esta forma, se concluyó con el intenso operativo que se montó pasadas las 18:00 de este martes.

Se informó que la nena desapareció mientras jugaba con sus hermanitos en una vivienda situada en el Parque Industrial Norte de San Luis, a poca distancia de una fábrica abandonada.

La Fiscal Antonella Córdoba también confirmó que apareció la niña y que ya se reencontró con su madre

Ampliaremos.