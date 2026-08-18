ASDE instó a Poggi a responder por la brecha salarial en los IFDC

La Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) elevó una presentación formal dirigida al gobernador de la Provincia de San Luis, CPN Claudio Javier Poggi, con el objetivo de manifestar su acompañamiento institucional al reclamo de equiparación salarial promovido por los trabajadores de los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC) de gestión pública.

El posicionamiento gremial otorga respaldo político y sindical a la nota elevada previamente por los formadores estatales, en la cual se expuso la marcada brecha de haberes que persiste de manera exclusiva en el Nivel Superior.

Según advierten, mientras en los niveles Inicial, Primario y Secundario rige el principio de igual remuneración por igual tarea entre la gestión estatal y la privada subvencionada, el Nivel Superior constituye la única excepción dentro del sistema educativo provincial.

En el escrito ingresado este 18 de agosto, la comisión directiva del gremio instó al Poder Ejecutivo a brindar explicaciones formales sobre los fundamentos técnicos, jurídicos y presupuestarios que sostienen la liquidación diferenciada de haberes.

Puntualmente, se cuestiona que los institutos privados con subvención estatal perciban el valor de la hora cátedra con el 125 % estipulado por el Estatuto Docente provincial —alcanzando los $22.167,53 en la liquidación oficial de julio de 2026—, mientras que en los IFDC estatales el valor de la hora de Nivel Superior se liquida en $13.689,85.

Asimismo, ASDE remarcó la divergencia en la composición de los adicionales salariales. Los docentes de la gestión privada con aporte estatal y los del resto de los niveles reciben un Complemento Remunerativo del 130 % del básico y un Complemento No Remunerativo del 107 %.

Por el contrario, los educadores del Nivel Superior público perciben aditamentos significativamente menores, fijados en un 65 % y un 30 % respectivamente.

Frente a este escenario, la representación sindical apeló a las garantías de equidad, retribución justa e igualdad ante la ley consagradas en los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, así como en los marcos jurídicos provinciales.

De este modo, la entidad solicitó la inmediata apertura de una mesa de diálogo integrada por las autoridades de la provincia, el Ministerio de Educación, la representación gremial y la docencia de los IFDC para avanzar en la revisión del sistema de liquidación y erradicar la inequidad planteada.