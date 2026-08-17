¿Querés bajar de peso? Estos 5 ejercicios no deberían faltar en tu rutina

Cuando queremos perder grasa y mejorar nuestra composición corporal, el ejercicio cumple un papel fundamental. Pero no todos los entrenamientos aportan exactamente lo mismo ni todos son igual de fáciles de sostener.

La clave está en combinar movimiento, entrenamiento de fuerza y una alimentación adecuada, pero también en elegir actividades que podamos mantener en el tiempo.

1. Sentadillas

Son uno de los ejercicios más completos para trabajar piernas y glúteos. Al involucrar grandes grupos musculares, generan una demanda importante para el organismo.

Además, existen muchas variantes: con el propio peso, con mancuernas, barra o incluso en circuitos.

2. Zancadas

Las estocadas o zancadas permiten trabajar principalmente piernas y glúteos, pero también exigen equilibrio y coordinación.

Podés hacerlas caminando, hacia atrás, alternando piernas o agregando peso a medida que ganás fuerza.

3. Ejercicios de fuerza

Levantar pesas no debería quedar afuera cuando el objetivo es bajar de peso.

El entrenamiento de fuerza ayuda a desarrollar y conservar masa muscular mientras se pierde grasa. Y cuanto más músculo conseguimos mantener, mejor podemos cuidar nuestra composición corporal.

Por eso, bajar de peso no debería significar simplemente “pesar menos”, sino perder grasa intentando conservar músculo.

4. Caminata rápida

Caminar parece sencillo, pero puede convertirse en una herramienta muy efectiva cuando se hace con cierta intensidad y de manera regular.

Además, es una actividad accesible para muchas personas y puede incorporarse fácilmente a la vida cotidiana: caminar más, usar menos el auto, subir escaleras o salir a caminar después de comer.

No hace falta empezar corriendo. Empezar caminando también es empezar.

5. Entrenamientos por intervalos

Alternar períodos de mayor intensidad con momentos de recuperación permite realizar entrenamientos dinámicos en menos tiempo.

Puede hacerse corriendo, en bicicleta, con ejercicios funcionales o incluso caminando, adaptando la intensidad al nivel de cada persona.

Pero atención: más intensidad no siempre significa mejores resultados. Si recién empezás, lo importante es progresar de manera gradual.

¿Y cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso?

El que puedas hacer de manera constante.

Porque hacer una rutina durísima durante diez días y abandonarla después no va a darte mejores resultados que encontrar una actividad que puedas sostener durante meses.

Además, el ejercicio funciona mejor acompañado de una alimentación adecuada, buen descanso y hábitos que puedas mantener.

Y hay algo que muchas veces olvidamos: la balanza no cuenta toda la historia.

Podés perder grasa, ganar músculo y cambiar tu composición corporal sin que el número de kilos baje rápidamente.

Por eso, si tu objetivo es bajar de peso, no busques el ejercicio “milagroso”.

Buscá una combinación que puedas sostener: fuerza, movimiento diario, algo de trabajo cardiovascular y una alimentación que genere un déficit energético sin convertirse en un castigo.

Porque para cambiar el cuerpo no alcanza con empezar.

Hay que encontrar una manera de no abandonar.