Reforma y legisladores: extenderían mandatos hasta 2031 y ya hay críticas desde la UCR

El lunes pasado, el Senado emitió despacho para el tratamiento del proyecto que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de San Luis de 1987. El debate se centrará la semana que viene en el recinto, pero uno de los puntos que más ruido genera es el que toca directamente a la Legislatura: la extensión de los mandatos de diputados y senadores.

El proyecto habilita la renovación total de ambas cámaras en elecciones que coincidan con las de gobernador, eliminando así las elecciones de medio término. Para implementar ese cambio, incluye una cláusula transitoria que prorroga por dos años los mandatos de los legisladores elegidos en 2025.

Es decir, los diputados y senadores que debían terminar sus mandatos en 2029 continuarán en sus cargos hasta 2031. Recién a partir de esa elección, ambas cámaras se renovarían “en su totalidad cada cuatro años”.

A la par, el texto propone extender el período de sesiones ordinarias, que irá del 15 de marzo al 31 de diciembre. De esta manera, los legisladores pasarán de tener cuatro meses de receso a dos meses y medio.

La crítica de Identidad Radical

El sector Identidad Radical, fracción interna de la UCR Distrito San Luis, salió a cuestionar con dureza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

“El Poder Legislativo provincial se encuentra abocado al tratamiento, ahora en comisiones, de un proyecto de reforma de la Constitución provincial, enviado por el Poder Ejecutivo. En él se consigna el grave carácter de inconstitucionalidad”, manifestaron.

El principal cuestionamiento apunta a la prórroga de los mandatos. “Ese proyecto tiende a alargar mandatos de los legisladores por dos años en flagrante violación de la ‘soberanía popular’ que votó por un mandato de cuatro años y que arbitrariamente el P.E. de la provincia pretende que sea votado por los legisladores que tienen particular interés que se logre esa inconstitucional prórroga”.

Para la UCR también está en juego la división de poderes. “También dentro del análisis de marras está en juego el principio de representación y la independencia de los Poderes, transformándolo en un proyecto arbitrario y grotesco, toda vez que suprimir las elecciones de medio término lleva ínsita la mayor concentración en el Poder Ejecutivo”.

Otros puntos del proyecto

Más allá de lo legislativo, la reforma que impulsa Claudio Poggi fija un límite de dos mandatos para gobernador, con una cláusula transitoria que toma el período 2023-2027 como “primer mandato”. De aprobarse, Poggi podría ir por la reelección en 2027.

El proyecto mantiene el Senado con un representante por departamento y le otorga mayor injerencia en las designaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. También propone el balotaje para gobernador, incorporar el agua como derecho humano, regular la inteligencia artificial y los datos personales, y fijar en 75 años el límite de edad para jueces y funcionarios.

La Convención Constituyente tendrá 52 miembros y se elegirá en la próxima elección general. Contará con 60 días para trabajar, prorrogables por otros 30, y solo podrá tratar los temas expresamente habilitados.

Con despacho en el Senado, el proyecto entra en la recta final. Sin embargo, la extensión de los mandatos y la concentración de las elecciones ya marcan el eje del debate político.