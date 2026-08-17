Robaron una tranquera de cuatro metros y vecinos reclaman presencia policial

Una familia denunció el robo de la tranquera de ingreso a un terreno que posee en la zona de El Mirador, en jurisdicción de Potrero de los Funes. Los propietarios advirtieron lo ocurrido luego de que vecinos del sector se comunicaran para preguntarles si ellos mismos la habían retirado.

Según relató Tati, integrante de la familia damnificada, el aviso llegó durante la mañana del domingo. Recién entonces descubrieron que alguien había desmontado y sustraído la estructura, aunque estiman que el hecho habría ocurrido unos tres días antes.

La mujer explicó que la familia visita el terreno aproximadamente cada 15 días y reveló que no es el primer robo que sufren en el lugar. En otra oportunidad les llevaron un tanque de agua de 1.000 litros que estaba instalado en la propiedad.

El nuevo episodio generó preocupación no solo entre los damnificados, sino también entre quienes viven en los alrededores. De acuerdo con el testimonio, los vecinos mantienen un grupo de WhatsApp en el que suelen compartir información y alertarse ante situaciones de inseguridad. Algunos incluso instalaron cámaras en sus propiedades debido a los hechos que vienen registrándose.

“Fue un baldazo de agua”, describió Tati al explicar lo que significó para la familia encontrarse nuevamente con un robo. Señaló que el terreno representa una inversión y prácticamente todo el capital familiar, por lo que permanentemente intentan mantenerlo limpio y en condiciones. La propiedad, además, se encuentra actualmente a la venta.

La tranquera sustraída no era una estructura pequeña ni sencilla de retirar. Según detalló la damnificada, tiene cuatro metros de largo y está dividida en dos hojas: una de aproximadamente un metro y otra de tres metros.

También remarcó que estaba correctamente instalada, con tornillos grandes y ajustados, por lo que considera que quienes se la llevaron tuvieron que dedicar un tiempo considerable para desmontarla. El terreno se encuentra junto a la ruta, un dato que alimenta la esperanza de que alguna persona que haya circulado por allí pueda haber observado algún movimiento extraño.

Hasta el momento, sin embargo, no pudieron determinar con precisión cuándo ocurrió el robo. Un vecino revisó registros de cámaras de seguridad, pero la falta de una fecha exacta dificulta encontrar imágenes que permitan identificar a los responsables.

La familia decidió hacer público el caso justamente para intentar conseguir algún dato. Aunque reconocen que recuperar una tranquera puede resultar difícil, esperan que alguien haya visto el momento en que fue retirada, que pueda haber observado una estructura similar recientemente instalada en otro lugar o incluso que sepa si fue ofrecida para la venta.

El reclamo por la falta de policías

El robo también volvió a poner sobre la mesa una preocupación que, según la entrevistada, comparten quienes residen en El Mirador: la falta de presencia policial.

La mujer explicó que el sector pertenece a la jurisdicción de Potrero de los Funes y que, pese al crecimiento registrado durante los últimos años, los vecinos aseguran que prácticamente no observan recorridos policiales.

“Estaría bueno que por ahí de vez en cuando hubiera”, expresó sobre la presencia de efectivos. Señaló que el lugar ya está bastante urbanizado, cuenta con comercios, un parador y campings, además de numerosas familias que residen de manera permanente en la zona.

Para los damnificados, la difusión del robo busca ir más allá de la pérdida material. Pretenden visibilizar una sucesión de episodios que preocupa a quienes viven o tienen propiedades en el sector y evitar que el caso termine sin respuestas.

“Son cosas que van pasando de a poquito”, resumió Tati, mientras pidió que los vecinos permanezcan atentos ante cualquier información que pueda ayudar a determinar qué ocurrió con la tranquera y eventualmente recuperarla.