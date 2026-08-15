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Inseguridad sin freno

Feroz ataque a una mujer en pleno centro de San Luis

A media mañana, en Belgrano y Constitución, un sujeto le quiso robar la cartera a una mujer y la golpeó hasta tirarla al piso y dejarle toda la cara ensangrentada. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Una mujer de unos 45 años fue asaltada y brutalmente golpeada por un hombre que le quiso robar en plena mañana del sábado en el centro de San Luis, en Belgrano entre Constitución y Falucho.

 

 

A metros de un hotel muy transitado y pasadas las 9:30 del sábado 15 de agosto, una mujer que estaba yendo a su trabajo fue atacada por un solitario delincuente que le quiso arrebatar la cartera. Ante la resistencia de la víctima, el ladrón la golpeó y la tiró al piso, donde siguió con el ataque.

 

 

El rostro de la mujer quedó totalmente ensangrentado, a tal punto que vecinos y comerciantes de la zona llamaron de inmediato a la ambulancia para que le brindara los primeros auxilios. Según las informaciones, el vehículo médico tardó 45 minutos en llegar.

 

 

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