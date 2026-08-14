Un conocido chef y excandidato, detrás del caso del “auto incendiado”

La llamativa rapidez con la que el Ministerio de Seguridad difundió el caso de un automóvil denunciado como robado y posteriormente encontrado incendiado despertó curiosidad en Villa Mercedes. No tanto por el procedimiento policial, sino por un dato que quedó afuera del comunicado oficial: quién era el hombre que había pasado de denunciante y presunta víctima a imputado por dos delitos.

El protagonista sería Claudio Sebastián Palmiteste, un conocido personaje del ambiente gastronómico de Villa Mercedes, empleado municipal y con antecedentes de participación política. En 2023 fue candidato a segundo concejal por Frente Nuevo, una de las nueve listas que integraron el lema Cambia San Luis, el espacio electoral que llevó a Claudio Poggi como candidato a gobernador.

La historia comenzó el 14 de junio.

Ese día, según informó oficialmente la Policía, un hombre de 60 años se presentó para denunciar que había sido víctima de un violento robo. Relató que se encontraba con su Renault Clío detenido por desperfectos mecánicos en inmediaciones de Santiago Betbeder y Jorge Roca cuando habría sido abordado por un sujeto armado.

Siempre según aquella denuncia, el desconocido lo amenazó y escapó con el automóvil.

Después de realizar la presentación policial, el denunciante efectuó el correspondiente trámite ante una compañía aseguradora, debido a que el Renault tenía cobertura contra todo riesgo.

Pero algo no cerró.

La investigación comenzó a avanzar por un camino distinto al que inicialmente había marcado el relato del supuesto damnificado. Hubo relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas, tareas de geolocalización y trabajos de campo.

Casi dos meses después apareció el auto.

Durante la noche del miércoles 12 de agosto, el Renault Clío fue encontrado incendiado en inmediaciones de las calles Urquiza y Peñaloza, en Villa Mercedes.

Para entonces, la pesquisa ya habría reunido elementos que pusieron bajo la lupa al propio denunciante.

La Fiscalía de Instrucción Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Maximiliano Bazla, consideró que existían elementos de convicción suficientes para avanzar con una imputación. Este jueves 13 de agosto, efectivos de la Comisaría Seccional 8ª notificaron al hombre por los delitos de estafa agravada y falsa denuncia.

El que había llegado a la Policía como víctima terminó bajo investigación.

El nombre que no apareció en el comunicado

Hasta allí llegó la información difundida oficialmente. Sin embargo, apenas el caso comenzó a conocerse, en Villa Mercedes empezó a circular otro dato: la identidad del imputado.

Versiones surgidas de ámbitos policiales, políticos y de las redes sociales señalaron a Claudio Sebastián Palmiteste como el hombre investigado. Su nombre no fue incluido en el comunicado del Ministerio de Seguridad.

Palmiteste no es un desconocido en Villa Mercedes.

Además de su actividad gastronómica, tuvo participación electoral en 2023. Fue candidato a segundo concejal por Frente Nuevo, una de las nueve listas que compusieron el lema Cambia San Luis, estructura electoral que acompañó la candidatura de Claudio Poggi a gobernador.

También integra la planta permanente de la Municipalidad de Villa Mercedes y ha tenido cercanía pública con sectores vinculados a la administración del intendente Maximiliano Frontera.

Su relación con espacios gubernamentales quedó plasmada además en distintas actividades públicas.

El chef fue beneficiario de un crédito destinado a emprendedores para desarrollar su actividad gastronómica y tuvo exposición junto a dirigentes provinciales y municipales. También recibió la escritura de su vivienda en el complejo La Ribera en una actividad oficial.

Su emprendimiento, “El Rincón del Chef”, llegó incluso a las redes sociales de Poggi, quien difundió oportunamente su inauguración.

La gastronomía fue, precisamente, el ámbito desde el cual Palmiteste construyó buena parte de su perfil público.

Formado en el rubro culinario, también tuvo paso por la Universidad Provincial de Oficios (UPRO), donde se desempeñó como instructor y mantuvo relación con el rector Rudy Cámera. Sus preparaciones y salsas fueron presentadas en diferentes actividades de las que participaron dirigentes políticos y funcionarios.

Ese recorrido hace que su nombre resulte fácilmente reconocible en determinados círculos de Villa Mercedes.

Una sucesión de robos que ahora vuelve a escena

La imputación por el Renault Clío también provocó que comenzaran a desempolvarse otros episodios.

De acuerdo con versiones provenientes de ámbitos policiales y judiciales, Palmiteste habría denunciado anteriormente haber sido víctima de al menos otros cinco hechos contra su propiedad, algunos de ellos acompañados por reclamos ante compañías aseguradoras.

Uno de los episodios habría involucrado el robo de una bicicleta. Posteriormente, según las mismas versiones, habría denunciado la sustracción de otra bicicleta adquirida tras la intervención de una aseguradora.

A esos casos se sumarían otros robos denunciados en diferentes circunstancias: mientras dormía, cuando no se encontraba en su domicilio y mientras estaba trabajando.

La reiteración había generado incluso comentarios entre quienes conocían aquellos antecedentes: “Al pobre hombre le pasa de todo”, fue una de las expresiones que circuló entonces.

Es importante marcar una diferencia: esas denuncias anteriores no fueron incluidas por el Ministerio de Seguridad en la información sobre la causa actual y, por sí solas, no permiten establecer la existencia de ninguna irregularidad. Por ahora son antecedentes que volvieron a circular después de que el denunciante del Renault terminara imputado.

Del supuesto asalto a la sospecha de una estafa

El expediente que investiga el fiscal Maximiliano Bazla deberá determinar ahora qué ocurrió realmente desde aquel 14 de junio.

La denuncia original describía un asalto a mano armada y el robo de un vehículo. Dos meses después, el Renault apareció incendiado y la Justicia terminó dirigiendo la investigación hacia quien inicialmente había asegurado ser la víctima.

El dato del seguro aparece como una pieza central: después de denunciar el supuesto robo, el propietario realizó el reclamo correspondiente ante la compañía con la que tenía contratado un seguro contra todo riesgo.

La imputación por estafa agravada y falsa denuncia revela que para la Fiscalía existen elementos que permiten sospechar que aquella primera versión no habría ocurrido como fue relatada.

Todavía quedan preguntas por responder.

Entre ellas, quién llevó el Renault hasta el lugar donde finalmente apareció, cuándo fue incendiado, si participaron otras personas y cuáles fueron concretamente las pruebas obtenidas mediante cámaras, geolocalización, entrevistas y tareas de campo que terminaron modificando por completo el rumbo de la investigación.

También deberá determinarse hasta dónde llegó el trámite realizado ante la aseguradora y cuál habría sido, según la hipótesis fiscal, el beneficio económico buscado.

Lo cierto es que el caso que el Ministerio de Seguridad presentó como una investigación policial esclarecida tiene detrás una historia bastante más incómoda.

Porque el imputado no sería un vecino desconocido: se trata de un personaje identificado con el ambiente gastronómico de Villa Mercedes, empleado municipal, beneficiario de programas estatales y excandidato a concejal de una de las listas que en 2023 integraron el lema que llevó a Claudio Poggi a la Gobernación.

El Renault Clío apareció convertido en cenizas.

Y con el auto incendiado también comenzó a quemarse la historia que se había contado aquel 14 de junio.