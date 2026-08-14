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Justo Daract

Un ecobote creado por alumnos de sexto grado navegó en el Río Quinto

Son estudiantes de Sexto año de la escuela "Juan Bautista Alberdi". El viaje fue el final de un proyecto de investigación que tuvo como fin generar conciencia ambiental. Hicieron relevamientos en comercios y entre vecinos.

Por redacción
| Hace 3 horas

En el aula del sexto año de la escuela Nº 37 "Juan Bautista Alberdi" de Justo Daract surgió una pregunta entre los alumnos: si el camión recolector pasa todos los días, ¿por qué el río Quinto sigue recibiendo basura?. En ese cuestionamiento nació el proyecto "Sexto por el Río Quinto", que tuvo el jueves 13 de agosto un momento muy especial.

 

 

Impulsados por el profesor Matías Rodríguez, los 35 alumnos del último año del establecimiento, investigaron el camino de los residuos hasta el río y redoblaron la apuesta al construir un ecobote con botellas plásticas recicladas. “Queremos promover el cuidado del medioambiente”, señaló el docente.

 

 

Pero el paso más grande que dieron los estudiantes y el profesor se concretó el jueves cuando hicieron una navegación de concientización ambiental” por el río y en el vehículo diseñado en la clase.

 

 

Relevamientos en los barrios y comercios de la zona, análisis del recorrido de la basura y otras actividades le dieron sostén teórico a la actividad. “Lo más importante fue ver cómo una pregunta surgida en el aula se transformó en una investigación real y en una acción concreta de concientización ambiental”, dijo Rodríguez.

 

 

Al recorrido en el bote lo tuvo que hacer, por cuestiones de seguridad, solo el docente, quien partió desde el Puente Oviedo con la intención de llegar hasta el Puente Cañada Verde, pero por los bancos de arena y el escaso caudal tuvo finalizarlo antes, en Bajo de Varas.

 

 

“Los estudiantes participaron en el punto de llegada y acompañaron la actividad”, concluyó el orgulloso docente, quien se puso como objetivo que los chicos aprendieran a observar su comunidad, a investigar un problema y comprender que ellos también pueden involucrarse y generar cambios positivos en su entorno.

 

 

 

 

 

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