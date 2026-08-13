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San Francisco del Monte de Oro

Cuestionan al intendente Sandro Flores por la presentación del balance municipal

La concejal Justicialista, Karen Olguín Guiñazú, votó en contra del rinde de cuentas del primer trimestre por falta de documentación respaldatoria y demoras en los plazos.

Por redacción
| Hace 2 horas
La publicación de la concejal. Foto: Redes Sociales.

La concejal Justicialista de San Francisco del Monte de Oro, Karen Olguín Guiñazú, cuestionó públicamente y en el recinto del Honorable Concejo Deliberante la presentación del primer balance del año 2026 realizado por la gestión del intendente Sandro Flores.

 

 

A través de una publicación en sus redes sociales, la edil fundamentó su voto negativo al señalar que la rendición de cuentas fue ingresada fuera del término legal establecido.

 

 

Asimismo, advirtió que el Ejecutivo municipal remitió únicamente planillas con números y cifras, sin adjuntar la documentación respaldatoria obligatoria —como boletas, facturas, comprobantes de pago y contratos— que permitan justificar los movimientos declarados.

 

 

En este sentido, Olguín Guiñazú formalizó un pedido a través de una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Jorge Contrera, exigiendo que se requiera de manera inmediata al intendente la entrega de las carpetas correspondientes a la rendición de cuentas del primer trimestre del año.

 

 

La edil enfatizó que por ley todo gasto debe contar con su prueba documental para constatar en el territorio la fidelidad de los montos, las obras e intervenciones realizadas y los pagos al personal.

 

 

Finalmente, la concejal remarcó que esta exigencia de transparencia no es desconocida por el jefe municipal, recordando que cuando Flores se desempeñaba como concejal solicitaba el mismo nivel de documentación a la gestión anterior. "No podemos aprobar aquello que no podemos verificar", concluyó.

 

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