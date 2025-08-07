El intendente de San Francisco le planteó a Teresa Nigra las necesidades del hospital

La ministra de Salud, Teresa Nigra, tuvo que escuchar los dramas de la salud en la localidad. Las autoridades prometieron una visita este martes. Foto: Municipalidad de San Francisco.

Los vecinos de San Francisco del Monte de Oro vienen reclamando desde hace semanas los dramas que enfrenta el hospital local. Problemas edilicios, inconvenientes técnicos en aires acondicionados y calefactores, falta de recursos y profesionales, obstáculos de movilidad, entre otras complicaciones, son las necesidades que registran. De hecho, habían pedido una audiencia con el gobernador, Claudio Poggi, para ponerlo al tanto de una realidad que duele. En ese sentido, el intendente, Sandro Flores, se reunió con la ministra de Salud, Teresa Nigra, y le planteó lo que sucede en el nosocomio.



En el encuentro también estuvo el director del establecimiento sanitario, Juan Carlos Coria. De manera directa, le acercaron las necesidades que presenta la institución y remarcaron que se necesita avanzar en soluciones concretas.

El Municipio acercó las necesidades del hospital a Teresa Nigra. Foto: Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro.



De acuerdo a lo que informaron desde la Comuna, pusieron sobre la mesa la falta de atención odontológica y desde ese punto se abrió una conversación más amplia sobre el estado general del equipamiento, la infraestructura y el personal necesario para garantizar una atención adecuada.



Puntualizaron que en la reunión pudieron expresar la preocupación de la gente. Desde el Municipio se pusieron a disposición para colaborar activamente. "Entendemos que la salud se defiende gestionando y construyendo soluciones en conjunto", manifestaron.

Nigra pudo conocer lo que ocurre en el hospital de San Francisco. Foto: Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro.



Según informaron, el compromiso por parte de las autoridades provinciales fue que este martes enviarán un equipo para empezar a trabajar sobre los dramas en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

La salud no arranca



Los inconvenientes que sufre San Francisco del Monte de Oro no configuran hechos aislados. La provincia expone múltiples dificultades en distintas localidades. Hay una suerte de abandono de la salud y no es una opinión, es lo que advierten decenas de personas.



Vale recordar las falencias en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud del sur provincial, que se encuentran en serios escenarios, con complejos panoramas de recursos técnicos y profesionales, sin agua en algunos casos. El hospital de Unión es un ejemplo de esa impericia.



Ni hablar de lo que ocurrió en San José del Morro, donde un hombre falleció a instancias de las deficiencias sanitarias: se descompuso y estuvo dos horas esperando una ambulancia.



Estos casos y tantos otros que no toman repercusión pública, dan cuenta de que hay serios problemas en Salud y que el Ministerio no logra poner en marcha lo mínimo e indispensable para garantizar el servicio.