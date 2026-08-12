La licuación salarial en San Luis deja al 80% de los trabajadores bajo la línea de pobreza

El contraste entre las estadísticas que circulan en los despachos oficiales y la realidad cotidiana de las familias puntanas expone un escenario de extrema fragilidad económica. Mientras que a nivel nacional se difunden promedios que distorsionan la percepción del ingreso real, el diagnóstico local revela un impacto devastador en el poder adquisitivo: en San Luis, aproximadamente el 80% de los sueldos se sitúa por debajo de la línea de pobreza.

Esta marcada erosión de los ingresos no solo ahoga las economías familiares mediante un nivel de endeudamiento alarmante, sino que también golpea de manera directa a la actividad comercial local, reduciendo el consumo en pequeños y medianos emprendimientos de la provincia.

La estructura salarial del sector público evidencia la magnitud del deterioro. En el escalafón general de la administración pública provincial, la categoría más alta percibe un sueldo cercano a los 1,4 millones de pesos, un monto que ni siquiera alcanza el umbral de la canasta básica familiar.

Al analizar el promedio general entre las distintas categorías, el haber medio ronda apenas los 950 mil pesos. En el ámbito municipal la situación se vuelve aún más crítica, con haberes que se ubican de forma generalizada bajo la línea de pobreza y, en múltiples casos, peligrosamente cerca de la indigencia.

Salvo una franja minoritaria que logra superar a duras penas el límite de la pobreza, la inmensa mayoría de los trabajadores carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.

El contraste con el panorama nacional y la erosión de la clase media

Este fenómeno provincial se da en el marco de una dinámica nacional donde los promedios estadísticos ocultan una profunda desigualdad en la distribución del ingreso. Según relevamientos recientes basados en datos públicos y privados, aunque se señale un ingreso promedio por hogar cercano a los 2,8 millones de pesos a nivel nacional, más del 60% de la población percibe ingresos inferiores a la canasta básica de 1,4 millones. Solo un 22% de los hogares argentinos logra superar ese promedio teórico, impulsado por los sectores de mayores ingresos que elevan artificialmente la media estadística.

En la provincia, la falta de respuestas ante el deterioro del salario real consolida un panorama desgarrador para las familias trabajadoras. La brecha entre el costo de vida y las remuneraciones percibidas genera un ciclo de endeudamiento constante que compromete la estabilidad social a corto y mediano plazo, dejando al descubierto la urgencia de revisar las pautas salariales en todos los niveles del Estado.