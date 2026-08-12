ADU paró este miércoles y adelantó otros 5 días de huelga total

La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) que este miércoles se sumó al paro nacional universitario de 24 horas, adelantó que la semana que viene recrudecerá el reclamo salarial, porque del martes 18 al sábado 22 de agosto harán huelga total.

El gremio que está dentro de CONADU Histórica subrayó que ya no se puede más con el tema salarial y con el presupuesto de las universidades públicas. Debido a ello implementarán este plan de lucha “bien duro”.

Lo que piden es concreto. Primero que se cumpla de una vez con la Ley de Financiamiento Universitario y que manden la plata que corresponde para que las universidades puedan funcionar.

En segundo lugar, reclaman por una deuda salarial del 28,5% porque dicen que hasta junio perdieron ese porcentaje frente a la inflación y no se lo reconocieron.

Por último, piden que abran las paritarias tanto para docentes como para los no docentes porque no aceptan más que los aumentos sean por decreto. Advierten que todos los meses se les licúa el sueldo.

Tras el paro de 24 horas que se cumplió este miércoles, el calendario continuará con el paro total sin actividades académicas previsto entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

Desde el Ministerio de Capital Humano los citaron a una mesa de diálogo para el 1 de septiembre, pero los gremios dijeron que no alcanza con este llamado y pusieron fecha límite el 15 de septiembre para que haya un acuerdo salarial definitivo. De lo contrario, el conflicto continuará.