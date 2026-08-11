La Mixta abrió un ciclo de conversatorios para celebrar sus 150 años de historia
La Escuela Normal Juan Pascual Pringles inició este martes una serie de encuentros que recorrerán su historia, la educación y la democracia.
La Escuela Normal Juan Pascual Pringles, conocida por generaciones de puntanos como “la Mixta”, dio inicio este martes 11 de agosto al Ciclo de Conversatorios “Historia, Educación y Democracia en los 150 Años de la Mixta”, una de las actividades organizadas para celebrar su 150° aniversario.
La primera jornada se desarrolló a las 11 en el Aula Mayor “Antonio Esteban Agüero” y tuvo como eje “Cartografía de la Escuela Democrática”. El encuentro abrió una serie de espacios destinados a recuperar la historia de una institución emblemática de la educación de San Luis.
El ciclo continuará el jueves 13 de agosto con “Convulsiones de la Década del 60 y la Escuela”, mientras que el viernes 14 será el turno de “Recuerdos de la Mixta”.
Ambas actividades comenzarán a las 11 en el Aula Mayor de la institución.
Con estos encuentros, la comunidad educativa comenzó a transitar una celebración especial: los 150 años de una escuela que forma parte de la historia educativa y social de San Luis.
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