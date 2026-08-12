Piden el castigo de perpetua para los dos acusados de matar a un joven en El Trapiche

Este miércoles, en una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantías N° 3, solicitaron para Omar Enrique Rodríguez y Marcos Andrés Falón la pena de pidió prisión perpetua por el homicidio de Juan Mario Lucero. El asesinato fue cometido en enero del 2026 en un barrio de El Trapiche.

Con la teoría que expuso Fiscalía, se confirmó la violencia que desplegaron los acusados: uno de ellos le disparó con una pistola 9 milímetros y el otro lo golpeó y pateó cuando ya se encontraba herido e indefenso en el suelo.

El hecho ocurrió el 17 de enero, entre las 22:30 y las 22:45 aproximadamente, muy cerca de una plazoleta y la despensa San Expedito, en el barrio Los Altos de El Trapiche que está a poca distancia de la rotonda de ingreso a la villa turística.

Antes del ataque se produjo una confrontación verbal entre los acusados y Lucero; y, siempre en base a la reconstrucción que hizo Fiscalía, Rodríguez extrajo una pistola calibre 9 milímetros y le efectuó varios disparos,

Lucero recibió impactos en distintas partes del cuerpo y cayó herido sobre la calle. Según la hipótesis, el ataque no terminó allí: Rodríguez habría continuado disparando mientras Lucero se encontraba tendido e imposibilitado de defenderse.

En ese momento, Falón habría intervenido golpeando y pateando a la víctima, principalmente en la cabeza. Para la Fiscalía, su participación fue parte de una acción coordinada con Rodríguez y contribuyó a impedir cualquier posibilidad de resistencia o huida. Tras la agresión, ambos habrían escapado juntos hacia el sector oeste del barrio.

Lucero murió como consecuencia de las heridas. La autopsia estableció como causa del fallecimiento un shock hipovolémico agudo, es decir, una pérdida severa de sangre, provocada por un disparo que perforó la aorta. Los médicos constataron dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el muslo derecho y la otra en el hombro, con ingreso en la cavidad torácica y perforación de la aorta.

Roles en el ataque

Para la Fiscalía, Rodríguez fue quien ejecutó la agresión armada que provocó la muerte y por eso lo acusa como autor material.

A Falón, en cambio, le atribuye una participación necesaria al considerar que los golpes y patadas constituyeron un aporte esencial para concretar el ataque.

La fiscal de Instrucción en lo Penal N° 5, Débora Roy Gitto, encuadró el hecho como homicidio agravado por alevosía y pidió que, en caso de ser declarados responsables, ambos sean condenados a prisión perpetua. La acusación consideró como agravantes las circunstancias en las que ocurrió el ataque, que fue cometido durante la noche y con la intervención de dos personas. Como atenuante, señaló que ninguno de los acusados registra antecedentes condenatorios.

Durante el control de acusación, la defensa, ejercida por María de los Ángeles De Pascuale y Alfredo García Garro, no se opuso a que la causa avanzara a juicio. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la calificación legal y con la pena solicitada por la Fiscalía y planteó que esos aspectos deberán discutirse durante el debate.

Tras escuchar a las partes, el juez Marcos Flores Leyes admitió la acusación, aceptó las pruebas ofrecidas y dispuso la elevación de la causa a juicio.

La fiscal Roy Gitto intervino con la colaboración de la agente administrativa Sofía Reta y de Belén Suárez y Facundo Tealdi, pasantes de la Universidad Católica de Cuyo.

Con la investigación concluida y la acusación admitida, el caso ingresará ahora en una nueva etapa. El Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal estará a cargo del proceso.