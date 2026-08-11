Quines: le cerraron la puerta al debate para bajar un 30% las tasas locales

La discusión impositiva en el municipio de Quines sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante. La propuesta que buscaba recortar un 30% el valor nominal de las tasas y contribuciones municipales no logró reunir las mayorías requeridas para su tratamiento sobre tablas y terminó remitida a comisión.

El proyecto de ordenanza fue impulsado por el concejal Sergio “Peteco” Álvarez y contó con la firma y el acompañamiento de sus pares de bloque Adela Nasif y Claudio Ortiz. De un cuerpo integrado por siete ediles, la sesión contó con la presencia de seis miembros, escenario en el cual la iniciativa opositora no alcanzó el respaldo para ingresar de manera directa al debate del temario del día.

La iniciativa fundamenta la necesidad de aminorar la presión tributaria sobre las familias, trabajadores, comerciantes y jubilados locales frente al contexto socioeconómico actual.

Entre los tributos alcanzados por la rebaja propuesta figuraban la Tasa por Servicios Generales (Alumbrado, Barrido y Limpieza), Inspección de Seguridad e Higiene para comercios e industrias, Derechos de Ocupación de Espacio Público, Cementerio y trámites de libre deuda.

Tras esta decisión en el recinto, la viabilidad del alivio fiscal queda sujeta al análisis y dictamen en las comisiones internas del Concejo, dicho de otro modo, queda relegado al capricho de turno. Mientras tanto, los vecinos siguen asfixiados en lo impositvo.