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Autopista

Un herido en un accidente en la entrada de Jarilla

El conductor del rodado perdió el control y se estrelló contra un poste del cantero central. Iba hacia Mendoza, de donde es oriundo. No había ingerido alcohol y se negó a ser trasladado al hospital.

Por redacción
| Hace 8 horas

Un automóvil se accidentó el lunes a la mañana sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Jarilla, y quedó con severos daños en el chasis y varios elementos desparramados en la banquina.

 

 

El hecho se produjo antes de las 8 de la mañana en el kilómetro 854 y el rodado era conducido por un hombre de 43 años con domicilio en la provincia de Mendoza. El auto iba hacia esa provincia cuando perdió el control, se despistó y fue a dar contra un poste de iluminación ubicado en el cantero central.

 

 

El herido fue asistido por la ambulancia pero se negó a ser trasladado a un centro asistencial para su mejor atención. En el control de alcoholemia se determinó que no había ingerido bebidas.

 

 

 

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