Un herido en un accidente en la entrada de Jarilla

Un automóvil se accidentó el lunes a la mañana sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Jarilla, y quedó con severos daños en el chasis y varios elementos desparramados en la banquina.

El hecho se produjo antes de las 8 de la mañana en el kilómetro 854 y el rodado era conducido por un hombre de 43 años con domicilio en la provincia de Mendoza. El auto iba hacia esa provincia cuando perdió el control, se despistó y fue a dar contra un poste de iluminación ubicado en el cantero central.

El herido fue asistido por la ambulancia pero se negó a ser trasladado a un centro asistencial para su mejor atención. En el control de alcoholemia se determinó que no había ingerido bebidas.