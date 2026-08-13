La organización “Pan de vida” pide ayuda para festejar el “Día de las Infancias”

Agosto se vive con magia y en el Barrio 500 Norte ya se están preparando para eso. El 15 de agosto de 14:00 a 18:00 en el Lote 1 se va a realizar el Festejo del Día de las Infancias, un encuentro pensado para que los más peques la pasen genial con torta, juegos, sorpresas y muchos regalos.

La ONG “Pan de Vida”, que hace años trabaja por la comunidad, esta vez salió con todo a pedir una mano para que ningún nene se quede sin su festejo.

"Queremos regalar una sonrisa"

Desde la comisión directiva de la ONG contaron que el objetivo es simple: juntar a los chicos del barrio y darles una tarde distinta. Por eso están convocando a vecinos, comerciantes, amigos y a todo el que quiera sumarse.

"Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su valiosa colaboración para la realización del Festejo del Día del Niño. Con el apoyo de toda la comunidad queremos brindarles una sonrisa a los más pequeñitos", expresaron desde “Pan de Vida”.

¿Qué se puede donar?

La ONG recibe con mucha gratitud todo tipo de aportes. En el flyer detallan que están juntando: golosinas, Juguetes, Bebidas, Alimentos, Descartables .O cualquier otro aporte que ayude a hacer más linda la jornada.

La idea es que entre todos podamos armar meriendas, bolsitas y sorpresas para que el 15 sea un día inolvidable.

AGENDÁ

Día: 15 de agosto

Horario: De 14:00 a 18:00

Lugar: Lote 1 del 500 Norte