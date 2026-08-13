Salud pública en crisis: apuntan salarios bajos y promesas incumplidas

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) mantiene un reclamo insistente por la crítica situación salarial que atraviesa el sector, donde los trabajadores perciben ingresos sumamente desvalorizados.

A este panorama se le suman la constante sobreexigencia laboral, la fuga de profesionales hacia otros ámbitos y el drama cotidiano de la falta de recursos, un contexto en el que el personal da lo mejor de sí para sostener la atención en condiciones cada vez más asfixiantes.

Para visibilizar este escenario, la entidad lanzó recientemente en sus redes sociales un video titulado “Archivo de promesas”. En la pieza audiovisual se recuerdan declaraciones que realizaba Claudio Poggi antes de asumir como gobernador, cuando cuestionaba con dureza la realidad salarial de la provincia al afirmar que los empleados públicos y los beneficiarios del Plan de Inclusión Social ganaban “miseria”.

Sin embargo, desde el gremio remarcan la fuerte contradicción con la actualidad bajo su gestión, donde se calcula que alrededor del 80% de los empleados estatales se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

El reclamo de APTS viene sumando distintas manifestaciones creativas y contundentes. Días atrás, el sindicato había difundido una imagen con la frase “Mi sueldo hace magia, desaparece con facilidad”, buscando graficar el impacto de la inflación en sus haberes.

Desde la organización concluyeron con un llamado urgente a las autoridades provinciales: “Los profesionales y técnicos de la salud necesitamos ser escuchados”.