Denuncian colapso en el Departamento Dupuy por falta de médicos e insumos

La situación de la salud pública en el Departamento Dupuy atraviesa un momento crítico y fue puesta en evidencia por legisladores provinciales, quienes denunciaron graves falencias operativas y falta de personal en la región.



El reclamo central apunta a la ausencia de médicos especialistas y a la parálisis de servicios básicos; en el Hospital de Buena Esperanza, por ejemplo, no se realizan ecografías ni radiografías por falta de insumos, y los reactivos para análisis clínicos se encuentran vencidos.



Esta crisis obliga a los pacientes a realizar traslados de larga distancia hacia Villa Mercedes o la capital puntana para estudios simples. La problemática se agrava por el deterioro de las ambulancias, lo que dificulta el traslado seguro desde localidades alejadas como Arizona o Anchorena.



En cuanto al recurso humano, los trabajadores denuncian una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 50% en los últimos dos años, factor que ha disparado renuncias masivas y una sobrecarga laboral insostenible.



A esto se suma el desabastecimiento generalizado de medicamentos por el desfinanciamiento de programas nacionales y deudas con obras sociales como PAMI.



Si bien se registraron reparaciones edilicias en hospitales de Pueblo Ranquel, Fortín El Patria y Batavia, los vecinos sostienen que las soluciones de fondo para la falta de profesionales aún no llegan.