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Pedido urgente

Llevaba 75 días internado, lo anestesiaron para operarlo y la prótesis era incorrecta

Una vecina de Villa Mercedes denunció severas fallas en la provisión de insumos médicos luego de que se cancelara la cirugía de su marido en pleno quirófano. 

Por redacción
| Hace 13 horas
Desde la dirección administrativa del hospital, le dijeron que el problema era de la ortopedia y no de la institución sanitaria.

Soledad Sosa, vecina de Villa Mercedes, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para visibilizar la angustiante situación que atraviesa junto a su marido, quien lleva 75 días internado esperando cirugías complejas de brazo y pierna.

 

 

En su relato, Sosa detalló que el paciente fue ingresado a quirófano a las 9:00 de la mañana y devuelto anestesiado dos horas y media después sin haber sido intervenido, debido a que el material enviado por la ortopedia proveedora del Gobierno no correspondía con las medidas requeridas.

 

 

"Nos mandaron prótesis de 12 cm cuando necesitaban de 18 cm, y las del brazo eran chicas y se doblaban", denunció con indignación.

 

 

Asimismo, cuestionó la gestión de las autoridades sanitarias y gubernamentales, señalando el contraste entre las obras de infraestructura o actos políticos en la ciudad y el estado real de la atención médica.

 

 

"Nadie se preocupa por la salud ni por nosotros. Estamos lejos de nuestras familias y de nuestros hijos. Llama la atención que no rechacen el material defectuoso apenas llega", expresó, instando a que el reclamo se comparta para llegar a las autoridades correspondientes.

 

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