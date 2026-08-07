Llevaba 75 días internado, lo anestesiaron para operarlo y la prótesis era incorrecta

Desde la dirección administrativa del hospital, le dijeron que el problema era de la ortopedia y no de la institución sanitaria.

Soledad Sosa, vecina de Villa Mercedes, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para visibilizar la angustiante situación que atraviesa junto a su marido, quien lleva 75 días internado esperando cirugías complejas de brazo y pierna.

En su relato, Sosa detalló que el paciente fue ingresado a quirófano a las 9:00 de la mañana y devuelto anestesiado dos horas y media después sin haber sido intervenido, debido a que el material enviado por la ortopedia proveedora del Gobierno no correspondía con las medidas requeridas.

"Nos mandaron prótesis de 12 cm cuando necesitaban de 18 cm, y las del brazo eran chicas y se doblaban", denunció con indignación.

Asimismo, cuestionó la gestión de las autoridades sanitarias y gubernamentales, señalando el contraste entre las obras de infraestructura o actos políticos en la ciudad y el estado real de la atención médica.

"Nadie se preocupa por la salud ni por nosotros. Estamos lejos de nuestras familias y de nuestros hijos. Llama la atención que no rechacen el material defectuoso apenas llega", expresó, instando a que el reclamo se comparta para llegar a las autoridades correspondientes.