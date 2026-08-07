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San Cayetano

Olla popular en la plaza Pringles por trabajo y mejores salarios

Diversas agrupaciones gremiales organizaron un acampe en la plaza Pringles en coincidencia con el día del patrono del trabajo. Hubo reparto de comida y reclamos al Gobierno Provincial. 

Por redacción
| Hace 21 horas

El día de San Cayetano y la  difícil situación económica que vive la provincia movilizaron a un grupo de espacios sociales a reunirse en la plaza Pringles para hacer una olla popular y repartir comida entre quienes lo deseen.

 

 

Es por eso que al mediodía del viernes 7 de agosto, los organizadores ocuparon el espacio al frente de la Catedral para asentarse con los utensilios y su solidaridad. El reclamo fue por trabajo y mejores salarios para los empleados públicos, ya que ATE fue una de las agrupaciones que estuvo en la manifestación.

 

 

Las organizaciones demostraron su preocupación por la situación y sobre todo el silencio del Gobierno Provincial ante los reclamos repetidos de diversos sectores laborales.

 

 

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