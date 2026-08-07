Olla popular en la plaza Pringles por trabajo y mejores salarios

El día de San Cayetano y la difícil situación económica que vive la provincia movilizaron a un grupo de espacios sociales a reunirse en la plaza Pringles para hacer una olla popular y repartir comida entre quienes lo deseen.

Es por eso que al mediodía del viernes 7 de agosto, los organizadores ocuparon el espacio al frente de la Catedral para asentarse con los utensilios y su solidaridad. El reclamo fue por trabajo y mejores salarios para los empleados públicos, ya que ATE fue una de las agrupaciones que estuvo en la manifestación.

Las organizaciones demostraron su preocupación por la situación y sobre todo el silencio del Gobierno Provincial ante los reclamos repetidos de diversos sectores laborales.