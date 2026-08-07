Descuentos en juguetes y opciones de Disney, Toy Story y Spiderman en ChangoMás

Se acerca el Día de las infancias y los juguetes se transforman en los elementos más buscados para agasajar a los más chicos de la casa. Descuentos, variedad y otras facilidades hacen de ChangoMás un lugar de referencia para las compras de los regalos.

Los clientes que visiten las sucursales ChangoMâs o la web MasOnline tendrán a su disposición una gran variedad de regalos para los más chicos, que incluyen opciones de juguetes de licencias de Disney, Toy Story, Marvel, Paw Patrol y Spiderman, entre otras marcas preferidas por nenas y nenes.

Además hasta el lunes 10 de agosto las sucursales de todo el país tendrán un 30 por ciento de descuento en toda la categoría de juguetes y 3 cuotas sin interés para quienes abonen con VISA, Mastercard, Cabal y Naranja X de todos los bancos.

Pelotas, muñecas, bicicletas, juegos de mesa, didácticos, peluche y otras opciones estarán disponibles en el salón de ventas y en el sitio web.