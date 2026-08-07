"San Cayetano está en el corazón de cada uno de nosotros"

El día de San Cayetano tendrá misas y procesiones en agradecimiento y, fundamentalmente, pedido de trabajo. Las celebraciones transcurren durante toda la jornada en toda la provincia, con la presencia del obispo Gabriel Barba en San Luis y Villa Mercedes.

En su primera homilía de jornada, la máxima autoridad de la Iglesia de San Luis tuvo un llamado a la solidaridad. "No puedo dejar de caminar junto con aquel que está a mi lado". "El camino de la humanidad es para nosotros con Jesús que nos ha redimido, que nos ha perdonado nuestras culpas, que ha dado su vida por nosotros en la cruz".

Barba señaló que "hay bienes que no son materiales" que son los que le dan sentido a la vida. "La providencia que vivimos a partir de San Cayetano nos lleva por por este camino de un Dios que siempre es padre, que nunca dejará de ser padre, que siempre nos va a escuchar, que siempre estará a nuestro lado, pero que quiere, como buen padre, lo mejor para cada uno de nosotros".

Señaló además que San Cayetano en Argentina tomó una dimensión de popularidad "mucho más importante que en Italia".

La ermita de San Cayetano, en el barrio que lleva su nombre, en la esquina de Yapeyú y Tomás Jofré, fue el escenario de la primera celebración, a las 8 de la mañana. La procesión será a las 16, cuando también se entregará el pan bendecido. La misa está prevista para las 19.

Barba viajará a Villa Mercedes, donde a las 15 celebrará la procesión para una hora después ir a Carpintería, al paraje Colonia Argentina, a tres kilómetros de la localidad. El obispo estará en la capilla San Cayetano, en una misa que comenzará a las 16.