Merlo protestó por las tierras, por el agua, por los jubilados y por la discapacidad

Bajo un sol fuerte y con la plaza llena, se llevó adelante una nueva jornada de protesta y encuentro en la provincia. "Todos pueden hablar y los escuchamos a todos y después hacemos la marcha", arrancó quien conducía desde el escenario armado con parlantes y micrófonos.

La convocatoria fue amplia. Según se leyó al inicio, participaron jubilados y jubiladas, personas con discapacidad, la Multisectorial del Norte de San Luis, recuperadores merlinos, Humano Arte, bibliotecas populares, asambleas por el agua, Mala Junta, PJ, Nuevo Encuentro, La Cámpora, Socialismo Merlino, Ciudadanos por la Participación Activa, Mujeres del Pantanillo, Patria Grande, ASDE CTERA, CASPI, el sindicato de ANSES de la CGT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Familia Transmerlo y la Mesa de la Mujer de Carpintería, entre otras.

Familias, abuelos, jóvenes, con banderas argentinas, carteles y pañuelos. Se leen consignas como "La salud se defiende" y "Multisectorial del Noroeste de San Luis". También hay carteles en defensa del patrimonio natural.

Desde el escenario pasaron por el micrófono para dar la palabra. El tono fue de escucha y de unidad: nombrar a cada organización presente y abrir para que todos puedan expresarse antes de marchar.

El reclamo de fondo une a sectores muy distintos, pero con un mismo malestar. Jubilados que no llegan, personas con discapacidad que piden respeto trabajadores, ambientalistas defendiendo el agua y la tierra, y organizaciones sociales que sostienen comedores y merenderos.

La postal es clara: la crisis golpea parejo y la respuesta es juntarse. Con frío pero con el sol a pleno, la plaza se llenó para decir que acá están y que no se van a callar.