Llovió mucho en El Trapiche y el jueves amaneció nublado en toda la provincia

Con 13 milímetros de agua caída, El Trapiche recibió una buena cantidad de lluvia y se convirtió en la localidad de la provincia al tope del ranking de precipitaciones hasta la madrugada del jueves 6 de agosto. A pocos kilómetros de allí, en La Florida, los pluviómetros marcaron 6 milímetros, al igual que en La Punta.

Esas tres localidades conformaron el podio de lluvias hasta las 7 de la mañana del jueves, aunque la Red de Estaciones Meteorológicas informó que al momento del cierre de la estadística las precipitaciones seguían en varios puntos de la provincia. En Alto Pelado, por ejemplo, los registros fueron de 5,9 pero por cerca del mediodía sería mucho más alto.

En cuanto a los vientos, Donovan fue la localidad que más sufrió el fenómeno, con ráfagas que llegaron a los 68 kilómetros por hora. La AgroZal y La Angelina también recibieron soplidos por encima de los 60 kilómetros.

Un alerta emitida por la REM el miércoles a la tarde anunció la llegada de lluvias “de variada intensidad” en casi toda la provincia y advirtió por actividad eléctrica y por posible caída de granizo. También se adelantó a la llegada de vientos “muy intensos”.

Para lo que resta del jueves se espera que el cielo esté cubierto por lo menos hasta el mediodía, cuando comenzará a despejarse. La jornada será en general fría; aunque el viernes será el día más complicado con temperaturas bajo cero y la llegada de heladas en toda la provincia.