"La tierra no se vende", la consigna de las asambleas socioambientales de San Luis

Las asambleas socioambientales de San Luis convocan a movilizarse este jueves 6 de agosto en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las organizaciones advierten que esta iniciativa, impulsada a nivel nacional y debatida en el Senado, facilita la extranjerización de tierras, flexibiliza el uso de zonas afectadas por incendios y agiliza desalojos.

La jornada de protesta se realizará en simultáneo a través de cuatro puntos en la provincia. En San Luis Capital la concentración será a las 17 frente al Correo Central. En Villa de Merlo se juntarán a las 16 en la Plaza Sobremonte. En San Francisco del Monte de Oro la cita es a las 16:30en la Plaza Pringles. Y en Villa Mercedes también hay convocatoria a las 17.

Los colectivos organizadores piden asistir de forma pacífica con banderas argentinas, carteles independientes o con la camiseta nacional. Las consignas son claras y directas: "La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja" y "Nuestro territorio no es moneda de cambio".

El reclamo pone el foco en defender el territorio puntano ante lo que consideran un retroceso. Para las asambleas, esta ley abre la puerta a negocios inmobiliarios en áreas que se quemaron y deja a las comunidades más expuestas a perder sus tierras.

En un contexto donde ya golpean los aumentos de tarifas, la comida y la falta de trabajo, la defensa de la tierra se suma a la agenda urgente de las familias de San Luis.