Cuello: la versión oficial no convence y ahora la Justicia busca el origen de los rumores

La conferencia de prensa fue convocada con apenas treinta minutos de anticipación. No la encabezó el fiscal de la causa, sino el procurador general Sebastián Cadelago Filippi, quien asumió personalmente la explicación pública del hallazgo de Darío "Yayi" Cuello. Una decisión inusual para una investigación de este tipo y que dejó una frase tan contundente como llamativa: durante días se rastrillaron alrededor de 50 kilómetros, pero el joven estaba del otro lado de la ruta, a escasa distancia de su casa.

El jefe de los fiscales defendió el enorme despliegue realizado durante la búsqueda. Enumeró la participación de más de cien policías, bomberos, drones, aviones, canes y rastrillajes por tierra y agua. Sin embargo, reconoció que todo ese operativo se desarrolló sobre una hipótesis que terminó siendo equivocada.

"No alcanzó porque el chico no estaba donde lo estábamos buscando", resumió. Según explicó, el operativo se concentró desde el inicio del lado donde apareció la bicicleta, mientras que Cuello aseguró haber permanecido en un campo ubicado del lado opuesto de la Ruta 40.

Lejos de cerrar el caso, la explicación oficial parece haber abierto otro.

En Tilisarao son muchos los vecinos que no terminan de creer la versión presentada por la Justicia. Durante los días que duró la desaparición se multiplicaron las versiones sobre un posible secuestro, amenazas, una motocicleta que habría perseguido al joven y sospechas dirigidas hacia un campo de la zona. Incluso hubo una convocatoria para manifestarse frente a ese establecimiento rural, algo que el propio procurador calificó como un episodio que pudo haber derivado en hechos de violencia.

Cadelago Filippi sostuvo que, hasta el momento, la declaración del joven no permite sostener la existencia de un delito. Dijo que Cuello manifestó haberse alejado por problemas personales, que escuchó los llamados mientras era buscado y que no regresó porque sentía vergüenza y temor a ser retado. También afirmó que el miedo que mencionó estaba vinculado a otra persona y no a quienes fueron señalados públicamente durante la búsqueda.

Pero si esa es la explicación oficial, surge otra pregunta inevitable: ¿de dónde salieron todas las demás versiones?

El propio Procurador reconoció que la investigación continuará y que serán citados familiares y otras personas que afirmaban que Cuello había sido secuestrado o retenido para que expliquen por qué sostuvieron esas hipótesis y cuál fue la fuente de esa información.

Es, probablemente, el capítulo que recién comienza.

Porque si la desaparición obedeció a una decisión personal del joven, como hoy sostiene la Justicia, alguien deberá explicar cómo se construyó un relato completamente distinto. Quién habló por primera vez de un secuestro. Quién instaló la existencia de captores. Quién alimentó la sospecha sobre determinadas personas y lugares. Y por qué esas versiones crecieron hasta convertirse en la principal explicación que circuló durante casi una semana.

La investigación ya no sólo deberá reconstruir qué hizo Darío "Yayi" Cuello durante los días en que estuvo desaparecido. También tendrá que establecer cómo nació una cadena de versiones que movilizó a toda una comunidad, condicionó la búsqueda y hoy sigue siendo, para muchos vecinos, más difícil de explicar que la propia desaparición.