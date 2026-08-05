Abdala defendió el proyecto de tierras y reivindicó su mirada católica ante Barba

Bartolomé Abdala respondió la carta que el obispo de San Luis, Gabriel Barba, le había enviado el 27 de julio para expresarle la preocupación de la Pastoral Social por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se debate en el Senado.

Con un tono respetuoso y apelando tanto a argumentos jurídicos como económicos, ambientales y religiosos, el senador de La Libertad Avanza explicó las razones por las que acompañará la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.

Abdala sostuvo que las modificaciones a la Ley 26.737 de Tierras Rurales deben analizarse en conjunto con el resto del ordenamiento jurídico y con una determinada concepción sobre el rol del Estado. En ese sentido, reivindicó la apertura de la Argentina a quienes quieran habitar y desarrollarse en el país.

“Somos un país fraterno, nuestra historia lo demuestra. Tal es completamente compatible con los valores cristianos”, señaló.

El senador también buscó fundamentar su posición desde su pertenencia religiosa. En la carta recordó que es católico y citó el Salmo 24: “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan”.

Desde esa mirada, sostuvo que la función principal del Estado es favorecer el bien común y que una de las herramientas para alcanzarlo es estimular las actividades productivas capaces de generar empleo.

Por eso consideró que la nacionalidad de quien adquiere una tierra no debería ser, por sí misma, un impedimento para desarrollar una actividad productiva.

“Si una persona, independientemente de su nacionalidad, puede generar empleo, el cuidado del medioambiente y coadyuvar al crecimiento de la Nación; resulta más oportuno que mantener una tierra improductiva”, explicó.

Para respaldar su argumento, Abdala recordó el caso del conservacionista Douglas Tompkins y su trabajo en los Esteros del Iberá. Destacó que aquella inversión privada permitió recuperar ecosistemas, promover el turismo de naturaleza y culminó con la donación de más de 150.000 hectáreas.

Para el senador, ese antecedente demuestra que inversión privada, desarrollo económico y protección ambiental pueden convivir cuando existen reglas claras.

También aclaró que, a su entender, la propiedad de tierras por parte de extranjeros no afecta la soberanía nacional. “La soberanía es algo diferente de la propiedad”, afirmó, y recordó que la Constitución Nacional mantiene en las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Sobre las tierras afectadas por incendios, Abdala cuestionó especialmente las restricciones que durante años limitaron su utilización productiva. Consideró que esas trabas pueden resultar injustas para propietarios que no hayan tenido responsabilidad alguna en el origen del fuego.

En ese punto volvió a recurrir a una referencia religiosa y sostuvo que el hombre recibió de Dios el mandato de “trabajar y labrar la tierra”.

Al mismo tiempo, destacó que el proyecto contempla mecanismos de prevención, control y disuasión de incendios intencionales y herramientas destinadas a la protección de los bosques nativos.

Su planteo es que cualquier responsabilidad debe ser determinada mediante un proceso en el que se pruebe la culpabilidad. “Sancionar a alguien sin haber probado su culpabilidad representa una gravísima injusticia”, sostuvo.

Abdala también explicó al obispo que el proyecto obtuvo dictamen en el Senado a partir del diálogo entre el oficialismo y otros espacios políticos, y confirmó que lo acompañará con su voto.

En el tramo final de la carta, el senador dejó explícita su intención de mantener un encuentro personal con Barba. Lo hizo desde una preocupación vinculada directamente con la vida de la Iglesia en San Luis.

Abdala manifestó su interés en conversar sobre la disminución de las vocaciones sacerdotales y el envejecimiento del clero, además de interiorizarse sobre el cierre del Seminario San José y San Miguel Arcángel y del monasterio de las Hermanas Benedictinas en El Suyuque.

“Como católico y de hijo de la Iglesia y de misa dominical”, escribió, Abdala expresó su voluntad de reunirse con el obispo y mantener un intercambio de ideas.

La carta terminó así en un tono de diálogo. El senador defendió su posición política y legislativa, pero también buscó dejar abierta una conversación con la Iglesia de San Luis sobre cuestiones que exceden el debate parlamentario.