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El Obispo convocó a la diócesis por la llegada del Papa León XIV

Gabriel Barba confirmó la visita papal del 8 al 11 de noviembre e impulsó la preparación espiritual e itinerante de la comunidad.

Por redacción
| Hace 1 hora
El Papa León XIV y el obispo Gabriel Barba.

En una carta dirigida a la comunidad diocesana, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, celebró la confirmación oficial de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre próximos. En el escrito, definió el acontecimiento como una oportunidad trascendental para renovar la fe y avanzar en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria.

 

 

Según datos difundidos por el Obispado de San Luis, la Iglesia local ha comenzado un proceso de preparación espiritual que incluye el rezo diario de la oración oficial de la Conferencia Episcopal Argentina y la lectura comunitaria de los textos pontificios, como la encíclica Magnifica Humanitas y la exhortación apostólica Dilexi Te.

 

 

Con vistas al encuentro apostólico, el obispo realizó un llamado directo a sacerdotes, diáconos, religiosos y movimientos diocesanos para organizar el traslado y facilitar la participación de los fieles en los actos que se desarrollarán en la provincia de Córdoba, por su cercanía geográfica.

 

 

A su vez, desde la diócesis se difundió la oración «Peregrino de la paz», mediante la cual invitan a los creyentes a disponer el corazón para recibir la bendición del pontífice y renovar el compromiso con la justicia, el diálogo y el bien común en todo el país.

 

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