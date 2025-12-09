El Papa recibió a Zelenski y abogó por la paz en Ucrania

El Papa enfatizó la necesidad del diálogo y la búsqueda de una paz justa y duradera, este martes en su segundo encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó el Vaticano.



El Sumo Pontífice y el mandatario ya se habían reunido hace cinco meses y en esta ocasión, León XIV abordó el crucial tema del regreso de los niños ucranianos y los prisioneros de guerra.



El Santo Padre fue anfitrión en la residencia de Castel Gandolfo donde, según el medio Vatican News, se desarrolló una “cordial conversación”.

“Continuar el diálogo”



“El Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, indica el comunicado atribuido a la Oficina de Prensa de la Santa Sede.



La nota especifica además que abordaron la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias.



Zelenski habló a los periodistas en inglés



Tras el diálogo, Zelenski se dirigió a los periodistas en inglés y manifestó su gratitud por la audiencia y el apoyo del Pontífice, especialmente en lo que respecta al retorno de los niños ucranianos, calificándolo de “una cuestión muy importante”.



NA.