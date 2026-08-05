El Caburé: apelan la negativa a restituir el campo y acusan "daño irreparable"

"Desaparecieron" unas 2 mil hectáreas de maíz y no dejaron rastros. No hay carta de porte ni ninguna documentación que muestre un camino regular. El caso es un escándalo. Foto: NA/Perfil.

El conflicto judicial por el establecimiento "El Caburé" suma un nuevo capítulo decisivo. Luego de que el juez de Garantías N° 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, decidiera no acompañar lo resuelto por la jueza civil Cinthia Fernández Paz —quien había ordenado la devolución del predio a los productores Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo—, la defensa técnica volvió a mover sus fichas para recuperar la posesión del campo.

En diálogo con El Diario de la República, el abogado Alejandro René Viano confirmó que presentó la apelación ante el Tribunal de Impugnaciones. El letrado cuestionó el argumento central utilizado por el juez Ortiz, la Fiscalía a cargo de Leandro Estrada y la Fiscalía de Estado, quienes sostuvieron que la sentencia civil de restitución aún no se encuentra firme para suspender la medida cautelar que mantiene al Estado provincial en la posesión provisoria.

"La sentencia en ese tipo de procesos se puede ejecutar desde el primer momento, porque si no se desvirtúa la naturaleza del interdicto. ¿Qué sentido tiene si tiene que estar firme si es por la posesión? Desvirtuaría e inutilizaría el proceso", argumentó Viano al criticar la postura de la magistratura.

El trasfondo del litigio penal no es menor: la causa investiga la "desaparición" de una cosecha de 2 mil hectáreas de maíz valuada en 2 millones de dólares que estaba bajo custodia provincial, expediente que mantiene imputados a exfuncionarios de primera línea como el exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, y el exdirector de Legalidad, Darío Oviedo Helfenberger.

En la trama judicial y administrativa de la causa "El Caburé", aparecen directamente señalados (con pruebas de por medio) el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín y el asesor Diego Amondarain. Además, el ex fiscal de Estado Víctor Manuel Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y el productor Francisco “Pancho” Anselmi, entre otros.

La defensa confía en que en un plazo aproximado de diez días la alzada revierta el fallo de origen y ponga fin a las medidas que impiden a los productores trabajar el suelo. "Confío plenamente en que van a actuar a derecho el cuerpo del Tribunal de Impugnaciones. La medida cautelar provisoria no tiene propósito, es una locura porque el daño irreparable que nos está ocasionando es tremendo, hay una cosecha que se pierde", concluyó el letrado en sus declaraciones a este medio.