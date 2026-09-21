Crece la polémica por personas durmiendo en las instalaciones del Policlínico Regional

Una imagen que duele. Personas en situación de calle, durmiendo en el Policlínico, en medio de la falta de acciones serias para enfrentar la problemática social. Foto: FM La Nuestra.

La cotidianidad del Policlínico Regional atraviesa momentos de tensión a raíz de la instalación de una carpa de asistencia social destinada a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Lejos de ser una solución temporal aislada, la falta de una infraestructura adecuada para la contención nocturna derivó en que decenas de personas pasen la noche, descansen sobre el césped y utilicen las inmediaciones del centro de salud como parador.

Así duerme la gente en el Policlínico. Foto: FM La Nuestra.

A través de registros fotográficos tomados en horas de la mañana de este lunes, se observó a personas durmiendo a la intemperie en los alrededores del edificio. Asimismo, los testimonios recabados apuntan a un flujo constante de gente que llega en vehículos particulares, motocicletas o bicicletas para retirar provisiones, generando escenas poco habituales para un espacio sanitario (como cambiarse en la vía pública a la vista de los pacientes y familiares).

La gente, en situación de calle, duerme en el Policlínico. Foto: FM La Nuestra.

Indudablemente, los hechos exponen una doble cuestión: el durísimo escenario socioeconómico y la falta de acciones concretas, bien pensadas, para hacer frente a la situación.

Imagen que lo dice todo. Las autoridades no logran efectuar acciones concretas para abordar la problemática. Foto: FM La Nuestra.

La comunidad, los usuarios y los vecinos coinciden en que un hospital no cuenta con el diseño ni los recursos necesarios para absorber esta problemática social. Es más, esta desprolijidad podría ocasionar aún mayores consecuencias.

El debate vuelve a instalarse con urgencia: la necesidad imperiosa de que el Municipio disponga de albergues y espacios específicos para personas en situación de calle, evitando que la asistencia social colapse el normal funcionamiento de los servicios de salud.