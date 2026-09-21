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Murió Adrián Dacrema, una gloria de GEPU que se quedó en San Luis

Fue una gloria del básquet puntano, que compartió equipo con "Chuni" Merlo, "Mili" Millar y "El Lobito" Fernández. En los últimos años se había dedicado al Newcom. Lo velan en GEPU, el lunes a la tarde.

Por redacción
| Hace 1 hora

La vida de Adrián Dacrema estuvo siempre relacionada al deporte. Llegó a San Luis para ser parte de la época dorada de GEPU y, enamorado de la provincia, se quedó a vivir, formó una familia y se dedicó al Newcom, el deporte que abrazó en los últimos años.

 

 

Adrián falleció el domingo a la noche luego de varias afecciones cardíacas que le significaron operaciones y cuidados intensivos. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y recuerdos para el deportista y su familia. Sus restos serán velados a partir de las 15 en el club GEPU.

 

 

A esa institución Dacrema llegó en los 90 para conformar el germen del que sería un equipo top de la Liga Nacional. Con la camiseta 7 compartió plantel con Raúl “Chuni” Merlo, el brasileño Joel Sánchez, José “Mili” Villar, Elnes Bolling y Alejandro Gallardo, entre otros.

 

 

Herrero de profesión, ala pivot por corpulencia, Dacrema formó en San Luis mucho más que una familia y que un equipo de básquet. Formó o se formó como una persona de bien, a la que todos recuerdan con cariño.

 

 

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