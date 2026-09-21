Murió Adrián Dacrema, una gloria de GEPU que se quedó en San Luis

La vida de Adrián Dacrema estuvo siempre relacionada al deporte. Llegó a San Luis para ser parte de la época dorada de GEPU y, enamorado de la provincia, se quedó a vivir, formó una familia y se dedicó al Newcom, el deporte que abrazó en los últimos años.

Adrián falleció el domingo a la noche luego de varias afecciones cardíacas que le significaron operaciones y cuidados intensivos. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y recuerdos para el deportista y su familia. Sus restos serán velados a partir de las 15 en el club GEPU.

A esa institución Dacrema llegó en los 90 para conformar el germen del que sería un equipo top de la Liga Nacional. Con la camiseta 7 compartió plantel con Raúl “Chuni” Merlo, el brasileño Joel Sánchez, José “Mili” Villar, Elnes Bolling y Alejandro Gallardo, entre otros.

Herrero de profesión, ala pivot por corpulencia, Dacrema formó en San Luis mucho más que una familia y que un equipo de básquet. Formó o se formó como una persona de bien, a la que todos recuerdan con cariño.