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Ciclismo

Tomás Moyano obtuvo la primera medalla puntana de los Suramericanos

Fue en la prueba de persecución por equipos. El conjunto argentino le ganó la final por el bronce a Venezuela. El lunes juega su segundo partido el "Puly" Villegas a la espera del supermartes con los hermanos Villegas en atletismo, Valentina Aguado en Escalda, Ignacio Piotto en pádel y Pablo Mínguez en handball. 

Por redacción
| Hace 1 hora

La primera medalla puntana en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 se colgó en el pecho de Tomás Moyano, el ciclista que fue parte del equipo de Persecución y que ganó la carrera por la medalla de bronce a Venezuela.

 

 

Tomás fue parte de la selección junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari y Rubén Ramos y habían comenzado la competencia con un tercer puesto en la fase preliminar que los llevó a la final por el bronce, corrida el domingo a última hora.

 

 

La medalla de oro quedó para Chile y la de plata para Colombia.

 

 

El martes 22 de septiembre será un día muy agitado para los deportistas puntanos en Santa Fe. Además de Tomás, que volverá a competir en la Omnium individual, también será el turno de los hermanos Tomás y Lucas Villegas, de la escaladora Valentina Aguado, del jugador de pádel Ignacio Piotto y del Gladiador Pablo Mínguez.

 

 

Además, el lunes 21 de septiembre Alfredo Villegas, en compañía de Facundo Andreasen, saldrá nuevamente al trinquete para su segundo desafío ante la dupla peruana.

 

 

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