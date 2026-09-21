Tomás Moyano obtuvo la primera medalla puntana de los Suramericanos
Fue en la prueba de persecución por equipos. El conjunto argentino le ganó la final por el bronce a Venezuela. El lunes juega su segundo partido el "Puly" Villegas a la espera del supermartes con los hermanos Villegas en atletismo, Valentina Aguado en Escalda, Ignacio Piotto en pádel y Pablo Mínguez en handball.
La primera medalla puntana en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 se colgó en el pecho de Tomás Moyano, el ciclista que fue parte del equipo de Persecución y que ganó la carrera por la medalla de bronce a Venezuela.
Tomás fue parte de la selección junto a Marcos Méndez, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari y Rubén Ramos y habían comenzado la competencia con un tercer puesto en la fase preliminar que los llevó a la final por el bronce, corrida el domingo a última hora.
La medalla de oro quedó para Chile y la de plata para Colombia.
El martes 22 de septiembre será un día muy agitado para los deportistas puntanos en Santa Fe. Además de Tomás, que volverá a competir en la Omnium individual, también será el turno de los hermanos Tomás y Lucas Villegas, de la escaladora Valentina Aguado, del jugador de pádel Ignacio Piotto y del Gladiador Pablo Mínguez.
Además, el lunes 21 de septiembre Alfredo Villegas, en compañía de Facundo Andreasen, saldrá nuevamente al trinquete para su segundo desafío ante la dupla peruana.
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